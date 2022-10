Madagascar: Secteur alimentaire - Mise en évidence des produits de haute valeur nutritionnelle

Un processus progressif vers l'autosuffisance alimentaire. La célébration de la journée mondiale de l'alimentation et des femmes rurales s'est tenue au parvis Analakely hier. Ouvert par le discours du Chef du gouvernement, la célébration a donné place à l' exposition des chaines de valeur nutritionnelle en allant de la production à la transformation des matières premières afin de pérenniser la consommation.

" La journée internationale de l'alimentation et des femmes rurales est célébrée dans toutes les régions de Madagascar. De nombreux stands ont été mis en place dans la capitale dans le but d' exposer les types d'aliments que nous pouvons produire et transformer pour obtenir des produits à haute valeur nutritionnelle tels que l'huile d'arachide, la farine , le blé, les fruits séchés, etc. Aussi, ces produits pourraient être une source de revenus pour les paysans ", affirme Miora Ratsimbason, Directeur Général auprès du ministère de l'Agriculture et de l'élevage.

Problèmes rencontrés

La plantation de fruits et légumes sont les principales activités des femmes paysannes. Pourtant, de nombreuses barrières bloquent leur taux de production. " Dans la région Haute Matsiatra, nous sommes victimes des problèmes du réchauffement climatique. Depuis 2019, le changement au niveau du climat et l'invasion des insectes nuisibles entraînent une baisse sur le taux de plantation, ce qui impacte nos revenus. Plus de 35% des femmes œuvrent dans l'agriculture à Ambalavao alors que beaucoup de familles sont encore atteintes par la malnutrition. Ces difficultés ne nous empêchent pas de gagner de l'argent au quotidien ", soutient Ravaomampionona Olivia Marie Angèle, présidente de la FVTM (Fédération Vehivavy Tantsaha Malagasy) de Matsiatra Ambony.

Du côté de la consommation, des entreprises nous font découvrir leurs produits comestibles dans chaque stand. C'est le cas du Syndicat malgache de l'agriculture biologique ou Symabio qui regroupe les entreprises qui se focalisant dans la filière bio à Madagascar.

" Nous sommes présents dans tout Madagascar dont le siège se trouve dans la capitale. Une entreprise est connue en tant que produit bio grâce à un certificat bio délivré par un certificateur biologique comme ECOCERT qui travaille de près avec nous. Les expositions des produits tels que les fruits séchés, la vanille, le moringa, jouent un rôle important dans la promotion des produits phares du pays ", affirme Lanja Rakotoniaina, Secrétaire exécutif au Symabio.

La célébration de la journée internationale de l'alimentation et de la nutrition continuera aujourd'hui. Des chefs étoilés cuisineront un repas gastronomique pour les femmes et enfants malgaches à partir des produits à base du garry, sorgho et la patate douce. En outre, Des conférences sur la campagne de chaine de valeur alimentaire se tiendront.