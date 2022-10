Ile Maurice: Une battante nommée Camélia

À 13 ans, Camélia se bat courageusement contre une tumeur cancéreuse. Dans sa bataille, elle a perdu ses cheveux et du poids, doit subir des traitements lourds, mais elle a conservé sa joie de vivre. Camélia veut vivre et retourner à l'école. Pour affronter cette épreuve, elle a besoin de notre soutien financier.

Il lui reste tellement de choses à apprendre de la vie, mais déjà le sort n'a pas été tendre envers elle. Novembre de l'année dernière, Camélia souffre d'un mal inconnu. Son ventre lui cause des douleurs et se met à gonfler anormalement. Malgré les tests, les médecins n'arrivent pas à poser un diagnostic. Pourtant, l'état de la petite jeune fille ne cesse de s'empirer. C'est l'errance médicale et la descente aux enfers pour la famille. Tout ce que les parents savent, c'est que Camélia a de l'eau dans le ventre. Elle est admise à l'hôpital dans un premier temps, mais est renvoyée à la maison. Le problème reste entier.

C'est lors d'une échographie privée que la nouvelle tombe et c'est le choc : Camélia a une tumeur. Pour autant, le bon traitement prend du temps à être mis en place, car le cas de la jeune fille est compliqué. Tellement complexe que c'est vers l'Inde qu'elle doit s'envoler d'urgence pour faire ses traitements. Nous sommes au mois de mars et Camélia est maintenant dans un état critique. Elle est atteinte d'une tumeur desmoplasique à petites cellules rondes (TDPC), un cancer particulièrement agressif. Heureusement, elle est prise en charge rapidement et malgré les nombreuses embûches, son état se stabilise peu à peu, mais la route vers la guérison est longue.

Courageuse Camélia

Elle a terminé 5 cycles de chimiothérapie, a dû lutter contre de multiples infections et doit encore suivre divers traitements. Il faut donc que Camélia s'arme de beaucoup de courage pour affronter ce qui l'attend. Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que la jeune fille reste confiante. Chaque soir, elle fait sa prière et croit fermement en sa guérison. Toutefois, Camélia voudrait que tous les enfants malades autour d'elle puissent guérir et qu'elle puisse alors à son tour sortir de l'hôpital.

Le cri du cœur d'une maman

Elle a vu son enfant souffrir, perdre ses cheveux, tomber dans le coma, être pratiquement aux portes de la mort, se relever... Jenny, la maman de Camélia, a vécu un cauchemar éveillé et essaye à ce jour, de garder la foi et d'avoir l'esprit positif. " Je n'ai jamais pu annoncer à Camélia qu'elle souffrait d'un cancer. C'est elle qui l'a deviné en entendant les médecins et en faisant des recherches sur Internet. C'est elle qui m'a demandé de lui raser la tête et c'est elle qui me dit chaque jour qu'elle va s'en sortir ".

Oui ! Camélia a la rage de vivre, elle veut retourner à l'école, elle veut guérir. Alors qu'elle est à Chennai depuis plusieurs mois, elle a besoin de notre soutien financier. À ce jour, Rs 1.1 million est nécessaire pour financer ses traitements. La famille compte sur la générosité de tout un chacun. Chaque roupie compte et peut réellement faire la différence.