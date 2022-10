Madagascar: Football / CAN U23 - Cinq nouvelles recrues dans la sélection

La deuxième étape dans neuf jours. Le staff technique de la sélection nationale des moins de 23 ans vient de publier la liste des vingt-trois membres de l'équipe nationale qui vont disputer le deuxième tour préliminaire de la coupe d'Afrique des nations (Can) pour la catégorie U23. Les Barea affronteront en match aller les Panthères du Gabon. La rencontre aura lieu le dimanche 23 octobre au stade Barea à Mahamasina.

La publication de la liste confirme également la nomination du sélectionneur Herimanitra Rabeharisoa, alias Hery Be, à la place de l'étranger Boualem Makour qui a quitté le navire avant même le premier match contre les Pirates des Seychelles. Le coach Hery Be a appelé cinq nouvelles recrues dont trois expatriés et deux locaux. Les joueurs expatriés sont le défenseur du FK Usti Labem de la République tchèque, Robert Tony, le milieu de terrain de l'US Colomiers France Alex Fauchard, et l'attaquant de l'Olympique de Marseille, Seha Sayha, le grand absent au dernier moment de la double confrontation contre les Seychellois. "Pour l'heure, sa venue n'est pas encore sûre car les dirigeants de l'Uficasm sont en cours de négociation avec les dirigeants de son nouveau club marseillais" souligne le sélectionneur Hery Be.

Les deux nouveaux locaux sont Ryan Hery Rajaonarivelo du Disciples FC, et Toky Rakotondraibe du Cosfa. Dix des joueurs sollicités sont des expatriés et les locaux sont quant à eux au nombre de treize. Les locaux ont entamé leur préparation ce mardi sur le terrain synthétique annexe de Mahamasina tandis que les expatriés débarqueront au pays le 18 octobre. "Nous renforçons actuellement le système défensif, outre l'attaque. Nous n'avons pas assez d'informations sur la sélection du Gabon. Nous devrons ainsi assurer la défense car c'est sûrement une équipe plus forte physiquement" poursuit le coach. Madagascar a validé son ticket pour le deuxième tour préliminaire qualificatif à la CAN en éliminant les Pirates des Seychelles au premier tour avec une large victoire de 5 à 0 à l'aller et 7 à 1 au retour. Le match retour aura lieu au Gabon le 28 octobre.

Les 23 Barea U23

Gardiens de but: Enzo Breviglieri (Dijon FC France) Tsanta Ramintsoa (Jet Kintana Madagascar) Cleever Randrimampionona (Tia Kitra FC Madagascar)

Défenseurs: Claude Zanakala Ratsimbazafy FC Madagascar) Lalane Randrianandrasana (Uscafoot Madagascar) Mick Rafiakarana (Abagne FC France) Matis Rakotomahanina (Racing Letzbuerg Luxembourg) Mahavy Randrianarisoa (Mama FC Madagascar) Jaovelo Isouf (JTM FC Madagascar) Robert Tony (FK Usti Labem République Tchèque) Elisco Nomenjanahary (Elgeco Plus Madagascar)

Milieux: Paul Kalvin FC (Deols France) Mamisoa Rakotosoa (Elegeco Plus Madagascar) Efraima Raderalazasoa (Zanakala FC Madagascar) Todisoa André (Fosa Juniors FC Madagascar) Alex Fauchard (US Colomiers France) José Fabio Raharijaona (Mama FC Madagascar) El Hadary Raheriniana (St Michel United Seychelles)

Attaquants: Seha Sayha (Olympique de Marseille France) Arnaud Randrianantenaina (El Gouna FC Egypte) Ryan Hery Rajaonarivelo (Disciples FC Madagascar) Toky Rakotondraibe (Cosfa Madagascar) Delgado Nordine (Aubagne Fc France)