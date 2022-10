Ile Maurice: Torture policière - Christopher Pierre Louis malade après les coups de taser reçus

La victime souffre de plus en plus. Des grosseurs lui ont même été diagnostiquées. Quant à l'enquête initiée à la suite des dépositions, elle semble démarrer très lentement.

On se souvient de l'affaire des tortures policières qui avait été rendue publique par Bruneau Laurette. Parmi les victimes, il y avait Christopher Pierre Louis, celui que l'on pouvait voir sur une vidéo en train d'être battu et de recevoir des coups de taser. On en sait un peu plus maintenant.

Ainsi, il semble qu'avant les coups de taser, Christopher Pierre Louis ait été forcé à se pencher sur un bureau et au moins cinq policiers lui donnaient des coups de pieds à tour de rôle. Ce n'est que peu après que la victime a été placée sur une chaise et là, il recevait les coups de taser de façon continuelle. Après les agents, c'était au tour d'un inspecteur de prendre la relève en déclarant : "Mo tour aster". Et ce serait ce dernier qui aurait infligé des coups de taser sur les parties intimes de Christopher Pierre Louis qui hurlait de douleur.

Pourquoi ces tortures ? Les policiers voulaient-ils extraire une confession pour un délit ou crime commis ? Voulaient-ils obtenir des renseignements pour permettre l'arrestation d'autres suspects ou pour retrouver des objets volés ? Rien de tout cela. Selon nos renseignements, il semblerait que le zèle des policiers soit dû à une raison bien plus grave. Ainsi, dans l'entourage de la victime, on apprend que ces policiers avaient exigé Rs 40 000 de Christopher Pierre Louis pour qu'il ne soit pas arrêté dans une affaire de vol qui avait été enregistré au poste de police de Grand-Baie. Or, toujours selon nos informations, Christopher Pierre Louis n'aurait remis que Rs 20 000 aux policiers et c'est pour cela que ces derniers étaient en colère contre lui. En fait, ils lui infligeaient des punitions et des menaces pour qu'il leur remette les Rs 20 000 restantes.

Le plus incroyable est que même après la diffusion de la vidéo, mais avant que les policiers ne soient identifiés, ceux-ci ont voulu agir vite pour récupérer les Rs 20 000 en obligeant même l'épouse de Pierre Louis à aller acheter des barres de fer et à les rendre à la victime alléguée du vol présumément commis par Christopher Pierre Louis.

Un de ses avocats, Sanjeev Teeluckdharry, souligne que ce n'est qu'après la déclaration au poste de police de Piton, effectuée par Pierre Louis, qui était accompagné de Meˢ Mooroongapillay, Goodary, Ramputh et Beeltah, que ces policiers ont été mis hors d'état de nuire. D'autres dépositions ont aussi été faites au Central CID, à l'IPCC et à l'ICAC concernant le cas de corruption. Christopher Pierre Louis était accompagné alors de MeˢTeeluckdharry et Akil Bissessur.

Me Sanjeev Teeluckdharry affirme n'avoir rien entendu suite à ces dépositions. Exception faite d'une parade d'identification qui a eu lieu mercredi au poste de police de Terre-Rouge. L'enquête semble donc démarrer très lentement, soutient-on.

En attendant, Christopher Pierre Louis a des grosseurs près des parties intimes, conséquences, semble-t-il, des coups de taser reçus. Selon nos dernières informations, ces grosseurs ont été diagnostiquées comme des tumeurs. En tout cas, la victime souffre de plus en plus et a commencé un traitement à l'hôpital. Est-ce que ces coups de taser y sont pour quelque chose ? Contacté, le principal concerné a confirmé que son état de santé s'est effectivement aggravé mais n'a pu s'étendre davantage sur le sujet, étant pris en cour durant toute la journée d'hier.