Madagascar: Cadrage macroéconomique - FMI-Madagascar, les points sensibles

Les rencontres avec les sommités des bailleurs de fonds et la délégation malgache se poursuivent à Washington. Avec le Fonds monétaire international (FMI), les contours des pourparlers à venir se dessinent.

Politique fiscale: Dans l'optique d'amélioration de la politique fiscale, il a été discuté la mise en place des procédures d'application des conventions, l'optimisation de la taxation sur la consommation, et la fiscalité minière, notamment la taxation. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, l'organisation d'un atelier pour accompagner Madagascar, si besoin est, dans le secteur "recettes et politique de recettes" est possible.

Douanes :

Une première mission a été effectuée par le Département Information et Technologies et le Département des Finances Publiques du FMI sur demande de la Direction Générale des Douanes dans le cadre de la "Cybersécurité de Sydonia World". La mission a permis de faire un premier état des lieux ; les problèmes ont été identifiés ainsi que les pistes techniques.

Le FMI a répondu positivement à une demande d'assistance technique de Madagascar sur le projet " Système d'échanges de données et statistiques miroir ". La formation portera sur une méthode d'analyse de données : les trier et les sécuriser, méthode de travail sur des bases de données internationales.

Une seconde mission, plus large, est prévue se tenir vers le début de l'année 2023 pour étudier les différentes réformes douanières

Recettes :

Tax Adminis-tration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) effectue actuellement une mission d'évaluation à Madagascar. Elle effectue une étude sur la situation générale des impôts, et suivant les résultats, les besoins en réformes prioritaires seront définis ensemble.

Politique financière:

La réforme de la nomenclature budgétaire est en cours, en collaboration avec la Direction Générale des Finances et des Affaires Générales (DGFAG) ;

Une série de missions du siège du FMI et Afritac Sud est prévue en collaboration avec la Direction des Opérations Financières de la Direction Générale du Trésor dans le cadre de la digitalisation de la programmation financière, la Direction de la Coordination et du Suivi des Réformes afin de renforcer les réformes des finances publiques, et la Direction du Patrimoine de l'État pour gestion la patrimoine.

Trésor Public

La programmation financière est aujourd'hui très archaïque ; la collecte des données se fait de manière manuelle ; ce qui implique des risques d'erreurs dans la manipulation. La programmation financière doit servir, pourtant, d'outil d'aide à la décision.

Un projet de digitalisation de toutes les opérations au niveau du Trésor public est en cours, intégrant la gestion de la dette, e-salohy, les informations émanant de la Direction Générale des Douanes et de la Direction Générale des Impôts.

Transparence budgétaire

Un plan d'engagement est prévu pour la transparence budgétaire et Madagascar sollicite une assistance technique pour son élaboration et sa mise en place.

Dépenses

Les deux systèmes de retraites existant devraient être fusionnés pour plus d' équilibre.