Ile Maurice: Saisie - Faux certificats médicaux, vrais psychotropes

L'équipe du constable Periyan sous la supervision du Detective Inspector Baborally ont mis la main sur un chauffeur de 49 ans, habitant Riambel et soupçonné de faire partie d'un réseau de fabricants de faux certificats médicaux pour l'achat de psychotropes dans des pharmacies. D'autres suspects sont dans le collimateur des limiers et des médecins seront aussi interrogés pour déterminer si leur nom a été utilisé pour ce trafic. Le suspect est passé aux aveux et a expliqué qu'il revendait ces documents à des personnes pour qu'elles puissent acheter des psychotropes. L'argent saisi provient d'ailleurs de cette vente. Son arrestation a permis de remonter à un jeune Graphic Designer.

Pour l'heure, les limiers soupçonnent que le Graphic Designer serait le cerveau de ce réseau. Il serait celui qui s'est procuré un certificat médical original des médecins dont les noms ont été retrouvés, et qu'il les a utilisés pour fabriquer des faux, qu'il revendait ensuite à Rs 10 000.

Le chauffeur de 49 ans était dans les viseurs des enquêteurs depuis quelque temps déjà. Jeudi, vers 9 h 30, alors qu'il se dirigeait vers Rivière-des-Anguilles, les hommes de la Brigade anti-drogue l'ont interpellé et ont procédé à une fouille sur sa personne ainsi que de sa fourgonnette. 28 pilules de Gabica 75 mg, une somme de Rs 20 150 et une enveloppe contenant plusieurs ordonnances de psychotropes, aux noms de plusieurs patients soupçonnés d'être fictifs et portant le nom de deux médecins. Le quadragénaire avait aussi en sa possession le tampon d'un des médecins et des prescriptions déjà faites où il ne manquait que les noms des patients.

Le même jour, les limiers de la brigade ont monté une opération à la place taxi à Surinam afin de mettre la main sur le fournisseur de certificats médicaux. Un habitant de la localité, âgé de 23 ans, qui officie comme Graphic Designer s'est présenté au rendez-vous. La police l'a interpellé alors qu'il s'apprêtait à remettre une enveloppe contenant huit prescriptions portant la mention "Dangerous drug schedule II and schedule III of Dangerous Drugs Act". Une fouille a été effectuée à son domicile et son ordinateur portable qui a peut-être été utilisé pour fabriquer des faux certificats médicaux, ainsi qu'une imprimante, 25 papiers carbone et de l'encre ont été saisis.

Par la suite, les limiers se sont rendus au domicile du chauffeur de 49 ans où ils ont trouvé un sac en plastique contenant 204 tablettes de différentsp sychotropes et 26 pilules de Gabica 75 mg et les tampons des trois médecins. Les deux hommes ont été placés en détention et ils seront interrogés dans les jours à venir. Ils ont cependant comparu en cour vendredi et, la police ayant objecté à leur remise en liberté, ils ont été reconduits en cellule.