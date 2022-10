Madagascar: RALLYE - 43e RIM - Mathieu Andrianjafy en pole position

Trois épreuves spéciales ont été au programme de la première journée du Rallye international de Madagascar-hier. L'équipage Mathieu-Andry Tahina mène provisoirement la course.

Combat acharné. Le leader provisoire du championnat de Madagascar, l'équipage Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru prend les commandes à l'issue de la première journée de la 43e édition du Rallye International de Madagascar (RIM). Ce rallye compte pour la cinquième manche du championnat de Madagascar des rallyes.

Artisan du temps scratch de la deuxième spéciale CNAPS Vontovorona-Imeri-mandroso (14,16km), l'Enfant Terrible se positionne en pole position avec un cumul de 00: 19: 07: 5 au terme la première section. "Les pistes sont encore en bon état mais poussiéreuses. Nous n'avons pas encore de pépin mécanique avec la voiture. Le combat commence demain (ce jour). Nous allons opter pour une stratégie pour gérer les deux derniers jours " confie Mathieu Andrianjafy.

Ce dernier est talonné de très près par le vainqueur toutes catégories confondues de la précédente manche, le Rallye Sicam, le duo Laza Randria-mifidimanana-Tomy Tsiresy Rasolofoniaina aux commandes d'une Polaris Pro XP (0: 19: 13: 2).

Deux jours de combat

Laza est l'auteur du temps scratch de l'ES I EPP Ampan-gabe-Ambohi-mizano (9,09km). Un autre équipage de SSV, Yan Lai Kam-Willy Ratsimba-zafy au volant d'une Can Am X3 se trouve à la troisième place (0: 19: 27: 4). Le vainqueur de la première manche du championnat, Tahina Razafinjoelina en compagnie de Rojo Rabenana-hary qui conduisent une Subaru Impreza WRX s'installent au pied du podium (0 :19 :37 :5), devant l'équipage Fréderic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy sur Subaru Impreza (0 :20 :21 :6). "Nous avons dû gérer notre rythme pour éviter le dégât. Nous poursuivons toujours à nous familiariser avec la voiture. Nous n'avons pas de stratégie précise. Nous prenons juste du plaisir " a mentionné Tahina Razafinjoelina après la première journée. Fred a, de son côté réalisé, le temps scratch du super spéciale circuit slalom SRK (3,08km). C'est une course poursuite avec échangeur à l'issue de laquelle Fred a devancé Mathieu. "On a un gros souci mécanique.

Nous sommes en train de trouver la solution. On verra demain (ce jour) si nous pouvons attaquer pour la suite de la course" souligne Fred. Parmi l'équipage qui a dû abandonner a été le duo Tanjona Raharinosy-Ny Itokiana Ratahina sur Subaru qui a fait un tonneau dans la première spéciale. Ils ont été sortis sains et saufs de la voiture malgré les dégâts matériels considérable.

Olivier et Haingo Ramiandrisoa ont dû quitter également la course à l'issue de l'ES 2 suite à un problème au niveau de l'amortisseur. Vingt six équipages et deux autres en lice en rallye 2 poursuivent la course. Six spéciales sont au programme ce samedi et quatre demain.