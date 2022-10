Tunisie/Kenya: Coupe de la CAF/ Tour préliminaire retour - CSS-FASIL Kenema Sporting Club* (16h00) - Qualification à la portée

Bien entendu, un match n'est jamais gagné avant d'être joué. Mais le CSS, bien rompu à la coupe de la CAF, ne se laissera pas prendre au piège des empereurs du Fasil.

... C'est sûr que l'équipe du Fasil Kenema n'est pas venue à Sfax en touriste et qu'elle défendra ses chances de qualification âprement, mais de là à penser qu'elle est en mesure de créer une énorme surprise, c'est aller vite en besogne. C'est vrai que le coach des Rouge et Blanc, Haïlu Negash, peut compter sur deux renforts de poids dans sa formation avec le retour du duo Ansalu Tilahun et Aschalew Tamene, absents au match aller, mais ce ne sera pas suffisant pour lui pour espérer pouvoir faire vivre des moments de frayeur à la bande de Karim Delhoum et l'empêcher de passer sans encombre l'écueil de l'équipe éthiopienne.

A vocation purement offensive

Karim Delhoum sait très bien qu'un match facile pour les siens passe par une entrée d'emblée dans le vif du sujet. "Si nous ne voulons pas souffrir pour obtenir notre qualification, nous devons prendre d'emblée le taureau par les cornes" confirme-t-il. "Nous n'avons pas réussi à marquer un but à l'extérieur qui nous aurait donné plus d'assurance et de confiance pour ce match retour. C'est pourquoi nous devons marquer les premiers et consolider notre avantage par plus d'un but d'écart pour nous mettre tôt à l'abri. Nous en avons les moyens et notre potentiel offensif nous autorise à opter pour un schéma de jeu et une équipe d'attaque", précise- t-il. Le 4- 5- 1 du match aller sera donc abandonné pour un 4- 4 - 2 losange plus conforme à l'objectif de démarrer en trombe. Il faudra donc sacrifier un milieu défensif et se limiter à deux demis récupérateurs.

Aux côtés de Chadi Hammami, il y aura soit Fares Néji, soit Abdallah Amri, soit Naby Camara. A moins que Hammami, qui a les qualités de bon dernier passeur ne soit avancé d'un cran pour jouer derrière les attaquants de pointe. Achraf Habbassi et Hussein Ali alterneront sur les couloirs et Hazem Haj Hassen fera duo avec Ismail Diakhité pour chercher les percées au cœur de la défense du Fasil qui n'est pas assez hermétique et qui est loin d'être blindée.

Le jeune Bilel Hamrouni est aussi une carte offensive qui peut être utilisée dès le départ et ne pas être gardée comme joker pour la seconde mi-temps. Priorité sera donc donnée à l'animation offensive et à la variété des essais devant le but des Ethiopiens. Si les Noir et Blanc arrivent à faire sauter rapidement le verrou défensif de l'équipe de Haïlu Negash, on pourrait alors assister à un festival de buts sfaxien. Ça vaudrait beaucoup mieux qu'une petite qualification à l'usure.