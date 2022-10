Afrique: Revue de presse de presse de l'Afrique Francophone du 15 Octobre 2022

Burkina Faso : Assises nationales- Ibrahim Traoré a été choisi Président du Faso

Le capitaine Ibrahim Traoré sera sans doute le prochain Président du Faso, selon Franck Nikiéma, un participant aux assises nationales qui a soufflé l’information à Burkina24 ce 14 octobre 2022. « L’homme de la situation, le capitaine Ibrahim Traoré a été choisi », a affirmé Franck Nikiéma. Il a indiqué que pour le moment, il ne reste que les grandes lignes de la transition sur lesquelles les participants sont en train de tabler. Ces grandes lignes, c’est entre autres la révision des accords de coopération pour la souveraineté du pays

.Côte d’Ivoire : Interdiction de séjour en France- Paris informe Nathalie Yamb

L'arrêté qui avait été pris le 12 janvier 2022 a été communiqué à Nathalie Yamb vendredi 14 octobre par lettre recommandée. Rfi a pu se procurer copie de ce texte. Il reproche notamment à Nathalie Yamb, très active sur les réseaux sociaux, d'encourager le recours à la violence à l'encontre des symboles de la présence française en Afrique.

L'arrêté du ministre français de l'Intérieur qui vient d'être communiqué à Nathalie Yamb date du 12 janvier dernier. La mesure n'est donc pas neuve, mais elle était restée confidentielle. Vendredi 14 octobre, les autorités françaises ont souhaité informer formellement cette militante très présente sur les réseaux sociaux de l'interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français qui la vise. « Nous voulons nous assurer qu'elle est bien informée qu'elle est sous le coup de cette mesure pour incitation à la haine et à la violence », explique une source proche du dossier. ( Source : fratmat.info)

Guinée : Regain de tensions, dialogue- Les tractations s’intensifient en coulisses…

A cinq jours du lancement officiel du dialogue inclusif initié par le colonel Mamadi Doumbouya, les tractations s’intensifient en coulisses en Guinée en vue de réunion toutes les parties autour de la table du dialogue. A l’opposé, de nouvelles manifestations et des actions de désobéissance civile sont projetées dans le pays, par des organisations de la société civile.En prélude à la session inaugurale des « pourparlers », une réunion politique décisive pointe à l’horizon alors que le Premier ministre Bernard Goumou est annoncé la semaine prochaine dans les quartiers généraux des coalitions politiques pour aplanir certains écueils. (Source : africaguinee.com)

Niger : Sommet de l’Union africaine- Les choses se précisent

Le représentant permanent du Niger auprès de l’union africaine, Sem Amadou Hassane Mai dawa a signé hier, au siège de l’Union Africaine, en Ethiopie, l’accord sur l’organisation du sommet à Niamey. Cette cérémonie de signature s’est déroulée le Niger représenté par Sem Amadou Hassane Mai Dawa, ambassadeur, représentant permanent de la République du Niger auprès de l’Union africaine et la Commission de l’union africaine représentée par l’ambassadeur Alexandre Ratebaye, Dir-cab- adjoint du président de la Commission, de l’accord portant sur l’organisation par le Niger, du Sommet extraordinaire de l’Union africaine sur l’industrialisation et la diversification Economique en Afrique, et de la session extraordinaire sur la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), qui se tiendront à Niamey, le 25 novembre 2022(Source : aniamey.com)

Mali : Avant-projet de la nouvelle constitution- La nouvelle République en ligne de mire

Le mardi dernier, la Commission Fousseyni Samaké a remis l’avant-projet de la nouvelle Constitution au Président de la Transition, Assimi Goïta. En recevant ce mardi cet avant-projet de nouvelle Constitution, le Colonel Assimi Goïta a montré son optimisme d’un Mali émergent, viable et démocratique face aux défis de l’heure. « L’espoir commun d’une démocratie rénovée, ainsi que d’un Etat mieux organisé et à la hauteur des défis nationaux et internationaux, repose sur cet avant-projet », a-t-il lancé. Tout en ajoutant que ceci est un jeu politique équilibre dont les règles sont clairement définies pour l’émergence d’un Etat qui doit être fort sans écraser les citoyen (Source : abamako.com)

Sénégal : Groupes parlementaires- Une autre démission à Benno Bokk Yakaar

Après Aminata Touré, présente dans la salle, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar (Bby) enregistre une nouvelle défection.Celle de Sokhna Dieng, qui a déposé sa lettre de démission du groupe parlementaire, pour convenance personnelle. Une annonce faite par le président de l’Assemblée nationale, Mame Amadou Diop, lors de la séance convoquée le vendredi 14 octobre selon E-media.(Source : senegaalnet.com)

Gabon : Projet de loi finances 2023- Les priorités pour 2023

Le Projet de loi de finances initiale 2023 est fixé, en ressources et en charges, à 3602,3 milliards de FCFA contre 3295,6 milliards, en 2022. Celui-ci prend en compte plusieurs actions et projets du Plan d’accélération de la transformation (Pat), à l’instar de l’emploi des jeunes, l’éducation, la route et la santé. Il intègre également les obligations constitutionnelles, à savoir : le recensement général de la population et l’organisation des échéances électorales à venir, dont la présidentielle. À l’approche de la présidentielle, le gouvernement met-il les bouchées doubles pour séduire les électeurs ? Visiblement oui, à en croire les priorités du projet de budget de l’État en 2023. Selon le conseil des ministres du 13 octobre, le projet de loi de finances initiale 2023 est fixé, en ressources et en charges, à 3602,3 milliards de francs Cfa contre 3295,6 milliards de francs. Soit une hausse de 306,7 milliards de francs Cfa résultant principalement des mesures prises afin d’augmenter les recettes fiscales. (Source : alibreville.com)

Tchad : Transition - Félix Tshisekedi convoque une session

Le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (Ceeac), Félix Antoine Tshisekedi, convoque une session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement en format Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale (Copax).

La session vise à échanger sur la situation relative au processus de transition au Tchad. Elle se tiendra uniquement au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Elle doit avoir lieu le 22 octobre 2022.Cette rencontre vise à anticiper une session spéciale du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine (Ua) sur la transition au Tchad. (Source : abangui.com)

Centrafrique : Situation politique- La Pjlod dénonce des intentions manifestes de Touadera

Dans un communiqué de presse paru vendredi, la Pjlod (plateforme des jeunes leaders de l’opposition démocratique), diriger par monsieur Tanza saint – Cyr, dénonce l’intention manifeste du Président de la République Faustin Archange Touadera de soumettre la République centrafricaine à sa propre volonté. Les leaders de la jeunesse de l’opposition réunis plusieurs fois, la première était en la date du 08 novembre 2021, au siège du Parti de Mouvement de libération du peuple centrafricain (Mlpc). Une deuxième rencontre avait lieu le 25 novembre 2021 au siege du Parti de l’Union pour le Renouveau centrafricain (Urca), à l’issue de laquelle, nous avons tous tiré l’idée de la naissance d’une nouvelle plateforme dénommée : jeunes leaders de l’opposition démocratique. (Source : abangui.com)