Cote d'Ivoire: Travaux des Assemblées annuelles du Fmi et Banque Mondiale-La délégation ivoirienne sur tous les fronts

Le Premier Ministre Patrick Achi et la délégation ivoirienne composée des ministres des finances, du plan et du budget, présent aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, ont participé ce vendredi au siège de l’institution à Washington D.C, à la session plénière des assemblées annuels du Fmi et du groupe de la Banque mondiale à laquelle participe l’ensemble des gouverneurs. selon des sources proches de la Primature ivoirienne, la délégation ivoirienne, très active, enchaine les réunions et rencontres de haut niveau avec diverses personnalités du monde économique, financier et politique, depuis son arrivée Jeudi dernier.; En outre, ajoute les mêmes sources, l'’objectif de ces rencontres, présenter les potentialités d’investissements en Côte d’Ivoire, locomotive de l’Afrique de l’Ouest et leader économique et industriel de l’Uemoa. Elles visent également à expliquer les reformes mises en œuvre pour consolider la gouvernance économique et financière du pays ces 12 dernières années, caractérisées par une forte croissance économique et un cadre macroéconomique de qualité malgré la conjonction de crises économiques, politiques et militaires.

Selon la Directrice générale du Fond monétaire international qui s’exprimait à l’ouverture de cette rencontre en plénière, le monde fait face à une succession de chocs (Covid 19), invasion de l’Ukraine par la Russie, crise alimentaire ainsi les catastrophes climatiques sur tous les continents) qui impactent négativement le quotidien des populations ainsi que la vie économique et financières des états et des entreprises.

Ces crises répétées ont pour conséquences, un niveau d’inflation inédit qui n’a jamais été atteint depuis de nombreuses décennies, la une croissance économique mondiale en berne, avec le spectre d’une récession qui refait surface, qui menace et surtout qui inquiète.

Ainsi, Mardi, le Fmi s’est résolu à abaisser ses prévisions de croissance mondiale à 2,7% pour 2023 avec des perspectives baissières qui pourraient accentuer la chute de la croissance mondiale, vers les 2% en fin de compte.

C’est dans cet environnement délicat et incertain que l’économie ivoirienne fait preuve d’une grande résilience avec un taux de croissance 2022 estimée à 6,8%, que le gouvernement devrait pouvoir maintenir en 2023.

Ce vendredi, en marge des assemblées annuelles du groupe de la banque mondiale et du Fonds monétaire international, la délégation ivoirienne prévoit une séance de travail avec les dirigeants d’Afreximbank, de Africa 50 ainsi qu’une rencontre de haut niveau avec Judd DEVERMONT, le conseiller Afrique de la Maison Blanche.

D’autres rencontres sont inscrites à l’agenda du Premier ministre Patrick Achi et sa délégation avec des représentants de MIDAA ADVISORS, Coralie GEVERS et Olivier BUYOYA de la banque mondiale, le directeur du département Afrique du FMI et une réunion virtuelle avec le Congresman Gregory MEEKS.

Au menu de toutes ces rencontres, présenter et expliquer la « Vision 2030 » qui va façonner la Cote d’Ivoire de demain et accélérer le développement économique, social et humain du pays avec comme principal moteur, la montée en puissance du secteur privé au niveau des investissements et l’industrialisation, la transformation sur place de nos matières premières telles que le cacao, le café, le cajou et la mangue.