Cote d'Ivoire: Soutien à la scolarisation- Children Of Africa offre 15 000 kits scolaires

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, la Fondation Children Of Africa dirigée par Dominique Ouattara, vient d’offrir 15 mille kits scolaires d’une valeur de 150 millions de Fcfa. L’annonce a été faite le vendredi 14 octobre 2022 au Groupe scolaire Dominique Ouattara de Toumodi Centre). A l’occasion du lancement officiel de la distribution des kits scolaires de cette Fondation pour la rentrée scolaire 2022-2023.

Les enfants de Toumodi spécifiquement, ont reçu 5 000 kits scolaires offerts par la Fondation.

Ces kits sont composés, au dire de la Première Dame, de cartables, manuels scolaires et de diverses fournitures. Quant aux enfants de Toumodi, ils ont reçu 5 000 kits scolaires.

En plus des vivres pour les cantines scolaires ; des tables-bancs pour équiper les salles de classe, du matériel pédagogique et divers autres équipements.

En outre, la bibliothèque offerte par la ministre Gouverneure Raymonde Goudou Coffie, inaugurée par l’épouse d’Alassane Ouattara, le Président ivoirien, le même jour, a été équipée par la Fondation Children Of Africa de 1000 ouvrages et de 10 ordinateurs, pour en faire une salle multimédia au bénéfice de des élèves. Tous ces dons ont une valeur, apprend-on, de 100 millions de Fcfa.

Ces actions, soulignent Dominique Ouattara, visent également à soutenir les efforts du gouvernement en faveur de la scolarisation des enfants.

A cette occasion elle a dit : « je voudrais à cet effet, saluer la politique de l’école pour tous du gouvernement grâce à laquelle l’école est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans depuis 2015 ».

Elle n’a manqué de remercier tous les « généreux donateurs qui soutiennent régulièrement la Fondation ».

Aux enseignants, elle a déclaré : « il faut de la passion pour transmettre la connaissance et s’engager pour l’éducation des futures générations… Et vous avez fait le choix de prendre cette noble responsabilité. Vous pouvez en être très fiers, et vous avez tout mon soutien ».

Elle assuré, qu’elle va continuer à offrir le meilleur aux enfants et à leur apporter toute son affection et son aide. « J’ai l’intime conviction que c’est avec beaucoup d’amour, d’attention et d’encadrement que l’enfance se construit. Je vous encourage donc, à poursuivre les efforts et les sacrifices que vous consentez déjà pour le bien-être de nos enfants », a -t- dit. Sans oublier de remercier Raymonde Goudou, ministre Gouverneur du District autonome des Lacs de l’avoir invité.

Prenant à son tour, Mariatou Koné, ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, saluant les actions de la Fondation Children Of Africa et de sa Présidente au profit des populations ivoiriennes, notamment des élèves, a fait savoir que de 2011 à 2022, ce sont près de 45 millions de kits qui ont été distribués pour un coût d’environ 122 milliards Cfa.

Elle a informé, en outre, qu’en 2022 ce seront 57 millions de kits qui seront distribués pour un coût de 10,4 milliards de FCfa. Aussi, a-t-elle demandé aux parents et aux élèves de faire bon usage desdits kits.

Au nom de ce Groupe scolaire de 1015 élèves et des enfants de Toumodi, Mlle Konan Aya Edwige, 10 ans et au CM2, a dit ‘’merci à maman Dominique’’ pour tous ces cadeaux tout en promettant de bien travailler à l’école, d’avoir de bons résultats scolaires et de faire bon usage du matériel et autres kits offerts. Au nom de ce Groupe scolaire de 1015 élèves et des enfants de Toumodi, Mlle Konan Aya Edwige, 10 ans et au CM2, a dit « merci à maman Dominique » pour tous ces cadeaux tout en promettant de bien travailler à l’école, d’avoir de bons résultats scolaires et de faire bon usage du matériel et autres kits offerts. Ahoussou Kouadio Jeannot, Président du Sénat et les ministres Anne Désirée Ouloto de la Fonction publique), Myss Belmonde Dogo de la Solidarité et Lutte contre la Pauvreté étaient présents à ce lancement officiel de la distribution des kits scolaires.