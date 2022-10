Togo: La signature de la convention collective des journalistes et techniciens effective

C'est désormais effectif ! Les responsables des organisations syndicales et patronales de la presse privée du Togo ont signé vendredi à Lomé, une convention collective des journalistes sous la supervision du Prof Akodah Ayéwouadan, ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement. C'est une grande première dans le paysage médiatique togolais.

L'accord signé ce 14 octobre 2022 traite notamment des conditions d'emploi, de la formation professionnelle, des conditions de travail et des garanties sociales des journalistes et techniciens de médias du Togo.

Cette signature fait suite à un processus mis en branle à l'issue des états généraux de la presse depuis 2014, et intervient à seulement un trimestre de la fin du moratoire de 3 ans annoncé dans le code de la presse et de la communication.

Le ministre Ayéwouadan qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, s'est félicité de cet accord et des avancées enregistrées ces dernières années dans la modernisation de la presse togolaise.

" Le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que la presse puisse jouer pleinement son rôle de 4e pouvoir (...) Que l'avènement de cette convention collective sectorielle puisse être le point de départ de l'amélioration de la condition de vie de tous les acteurs de ce secteur. Il s'agit d'un point de départ qui exige de chacun d'entre nous une disponibilité, une contribution et beaucoup d'humilité face à l'adversité afin que nous continuons à co-construire ce que saura la presse de notre pays demain", a-t-il certifié.

L'accord approuvé par les syndicats (SYNUIT, UIT) et le patronat (CONAPP. URATEL PPT, ATOPEL OPPEL) ont abouti à un document consensuel de 37 pages comportant 104 articles.

Il prends en compte, le montant du salaire établi en fonction d'une grille communément acceptée, selon des échelons variables ; le mode de recrutement du journaliste qui en plus des qualifications académiques et professionnelles, est atteste par la délivrance de la carte de presse ; les montants des primes de transport, de rendement le profit de carrière et les stages de formation professionnelle, entre autres.

Elle balise la voie à l'opérationnalisation du fonds de soutien et de développement de la presse appelé Fonds Presse dans le but d'accompagner le secteur pour assurer une formation continue aux acteurs, promouvoir le service d'intérêt général et favoriser une meilleure organisation de la corporation, ainsi qu'il est précisé dans le code de la presse et de la communication en son article 55.

Dans ses propos introductifs, le président du CONAPP, Arimiyao Tchagnao, voit en cette signature, " le sentiment d'un devoir accompli pour l'intérêt supérieur d'une presse professionnelle hautement engagée".

Pour sa part, le porte parole des syndicats, Alphonse Ken Logo estime qu'en acceptant de passer à l'étape de la signature de la convention collective qui va régir les relations de travail entre les professionnels des médias dans le secteur privé au Togo, " il est indispensable que nous marquons un important pas dans le processus de professionnalisation de la presse togolaise".

Cet instrument qui va définir désormais de façon plus précise les règles qui vont gouverner les relations entre les patrons et les salariés du média est le fruit d'un long processus de négociation ayant été réalisé dans le plus grand respect, au bénéfice des deux parties et bien accueilli par l'ensemble des parties prenantes.