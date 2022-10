Maroc: Le discours royal contient des orientations précises pour surmonter la problématique de l'eau (universitaire)

Rabat — Le discours adressé vendredi par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11ème législature contient des orientations précises pour surmonter la problématique de l'eau, a indiqué l'universitaire et l'analyste politique, Said Atik.

Le Souverain a présenté un diagnostic contenant des directives précises marquées par un caractère immédiat et urgent pour faire face au phénomène de la sécheresse et de la rareté des ressources en eau, a souligné M.Atik dans une déclaration à la MAP.

Et d'ajouter qu'après avoir mis l'accent sur l'importance des ressources en eau en tant que levier essentiel de développement des secteurs productifs, SM le Roi a souligné la nécessité de renforcer le cadre de gestion de l'eau afin d'assurer sa pérennité d'une part, et d'accompagner le secteur agricole et d'œuvrer efficacement à une relance verte capable de résister face aux changements climatiques, d'autre part.

Le discours royal incarne le souci constant du Souverain de continuer à construire des barrages à travers toutes les régions du Royaume, a-t-il noté, rappelant que le Maroc s'est engagé au cours des deux dernières décennies, grâce à une politique royale sage et clairvoyante dans un processus d'élaboration d'une stratégie nationale avancée et globale axée sur la construction d'un réseau de barrages de différentes capacités, a rappelé l'analyste politique.

Le Souverain a souligné également la nécessité de recourir aux innovations et technologies nouvelles pour développer de nouveaux projets plus ambitieux dans le domaine de l'économie de l'eau et de la réutilisation des eaux usées, a-t-il poursuivi, ajoutant que la deuxième préoccupation majeure énoncée dans le discours royal porte sur la promotion des investissements productifs en tant que levier essentiel pour la relance de l'économie nationale.

Et de conclure que le développement du secteur agricole et la relance des autres secteurs économiques et sociaux demeurent tributaires de la disponibilité de ressources financières suffisantes et de la promotion des investissements qui contribuent au processus de développement qui intègre des projets dans divers domaines à même de réaliser une croissance économique globale et durable.