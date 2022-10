Madagascar: Le Forum de Tana commence avec la participation du Président du Conseil de Souveraineté

Bahr Dar — La 10e session du Forum de Tana pour la paix et la sécurité en Afrique a été inaugurée samedi dans la ville Éthiopienne de Bahr Dar, avec la participation du Soudan par une délégation dirigée par le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, et une large participation des chefs d'État et de gouvernement africains et des représentants des organisations régionales et internationales.

Le Premier Ministre Ethiopien, Dr. Abiy Ahmed, a adressé la session d'ouverture du forum, en accueillant tous les Présidents et Chefs de gouvernement Africains participants, les experts et les personnalités éminentes du continent.

Il a dit que le Forum de haut niveau de Tana créera des opportunités pour agir avec les questions de sécurité en Afrique et renforcer la paix dans la région.

Abiy Ahmed a considéré ce forum comme une plateforme très importante pour discuter les défis que rencontrent le continent Africain dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement, notant que le forum discutera les questions de l'établissement de la paix et de la sécurité, l'augmentation des bénéfices économiques et sociaux pour les sociétés Africaines et l'adoption de la flexibilité face aux conflits qui surviennent en Afrique.

Il a expliqué que le forum discutera le rôle des citoyens, indépendamment de leurs responsabilités, dans l'établissement de la paix et de la sécurité, ainsi que les problèmes actuels et les solutions dans le domaine de la paix et de la sécurité en Afrique.

Le Forum s'est également adressé au Président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki, qui a souligné l'importance du Forum de Tana dans les circonstances critiques actuelles que traverse le continent Africain, notant que ce forum est une plateforme importante pour discuter les problèmes du continent et trouver des solutions à ceux-ci.