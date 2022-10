Soudan: Les Forces Armées publient un communiqué sur les événements à Lagaw et dans l'Ouest Kordofan

Khartoum — Les Forces Armées ont appelé les composantes sociales de la région de Lagawa, dans l'Etat de l'Ouest Kordofan, qui a vu des affrontements entre certaines composantes sociales, qui ont fait des morts et des blessés parmi les Messairiya et les Nuba, à adhérer à la sagesse et à préserver la coexistence pacifique historique entre eux et à s'abstenir de toute violence.

Les Forces Armées ont dit dans un communiqué que les autorités responsables œuvreront pour prendre des mesures pour garantir la sécurité et les droits de citoyenneté, car la patrie peut accueillir tous les citoyens.

Le communiqué souligne que la force militaire présente dans la zone, composée des Forces Armées, des Forces de Soutien Rapide et des Forces de Police, est intervenue pendant deux jours et a séparé les deux parties au conflit, évacué les blessés, et sécurisé le marché local et les installations vitales.

Selon le communiqué, le comité de sécurité de l'État suit de près la situation afin de prendre les mesures nécessaires pour prévenir l'aggravation de la situation et arrêter les auteurs afin qu'ils se tiennent responsables.

Le communiqué a révélé qu'un certain nombre de quartiers de la ville de Lagawa dans l'État de l'Ouest-Kordofan ont vu des affrontements entre certaines composantes sociales dans la région les 14 et 15 Octobre, une question qui a entraîné, jusqu'à samedi matin, deux morts et quatre personnes blessées de la tribu des Messairiya, trois morts et cinq personnes blessées de la tribu des Nuba, en plus de l'incendie d'un certain nombre de maisons et le pillage de certaines propriétés privées dans les quartiers de Kardafay et Debkaya.