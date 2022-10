Afrique: Al-Burhan regagne le pays après la participation au Forum de Tana

Khartoum — Le Président du Conseil de souveraineté transitoire, le général Abdul-Fattah Al-Burhan, est rentré samedi après-midi à Khartoum après sa participation au Forum de Tana pour la paix et la sécurité en Afrique, qui s'est tenu dans la ville éthiopienne de Bahr Dar, en présence d'un certain nombre de Présidents Africains, de chefs de gouvernement et de représentants d'organisations régionales et internationales.

Il a été reçu à l'aéroport de Khartoum par le Secrétaire Général du Conseil de Souveraineté Transitoire, Lieutenant Général Mohamed Al-Ghali Ali Yousif.

Le Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Saddiq, a déclaré à la presse que le 10ème Forum de Tana a discuté les questions de paix et de sécurité dans le continent africain, les questions de sécurité alimentaire et les changements climatiques et leur impact sur les pays et les peuples du continent.

Il a indiqué que le Président du Conseil de Souveraineté s'est adressé à la séance d'ouverture du forum et a souligné les visions et les contributions du Soudan dans le traitement des questions discutées, notant que le discours du Président du Conseil de Souveraineté incluait un appel aux pays Africains à s'en tenir à la solidarité et à la coopération pour faire face aux défis.

L'ambassadeur Ali Al-Saddiq a déclaré que le Président du Conseil de Souveraineté a tenu une longue réunion bilatérale avec le Premier Ministre Ethiopien en marge du forum, qui a abordé les relations bilatérales dans les divers aspects, en se concentrant sur les questions de frontières, le barrage de renaissance, et l'intégration économique et commerciale entre les deux pays, ainsi que la coordination des positions entre le Soudan et l'Ethiopie au sein des forums régionaux et internationaux.