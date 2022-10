Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Belgique, Croatie, Ecosse

Belgique, 12e journée, 1re division

Zulte-Waregem s'impose à Courtrai (2-1). La lanterne rouge glane sa deuxième victoire de la saison, sans Ravy Tsouka Dozi, resté sur le banc.

Le Cercle de Bruges lamine Eupen (5-1). Blessé, Senna Miangué manquait son troisième match de rang. Le latéral gauche belgo-congolais était déjà à l'infirmerie entre les 2e et 7e journées pour une blessure à la malléole.

Le Cercle est 12e avec 12 points, soit 4 de mieux que Zulte-Waregem et 1 de plus que Seraing, 15e et premier non-relégable.

Belgique, 9e journée, 2e division

Malgré la titularisation de Yann Mabella, sorti à la 79e, Virton perd deux points face à Lierse (0-0). Auteur d'un début de saison poussif, l'Excelsior est 9e avec 9 points.

Croatie, 13e journée, 1re division

Remplaçant, Merveil Ndockyt est entré à la 90e+7 lors de la réception du Hajduk Split. Une minute plus tard, Gorica encaissait le seul but du match (0-1). Gorica est dernier du classement avec six points.

Ecosse, 11e journée, 1re division

Dylan Bahamboula inscrit son premier but en Ecosse et offre la victoire à Livingston face à Saint-Johnstone (1-0). A la 35e, il pénètre sur la gauche de la surface adverse, l'ancien Monégasque tire du droit et bat Matthews avec la complicité de l'épaule de Considine.

Remplacé à la 84e, Bahamboula a été désigné homme du match.

Ecosse, 11e journée, 2e division

Arbroath prend un point chez les Queen's Park (1-1). Scott Bitsindou était titularisé au poste de milieu gauche et a joué toute la rencontre.

Espagne, 11e journée, 2e division

Santander prend un point à Huesca (0-0). Face à son ancien club, dont il a porté les couleurs en 2019-2020, Jordi Mboula a été remplacé à la 82e. Santander est 14e avec 12 points.