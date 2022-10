Afrique: Tunisie-FMI - Un accord de prêt pour un montant de 1,9 milliard de dollars //développement//

Tunis — Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé, samedi soir, que ses services du FMI et les autorités tunisiennes sont parvenus à un accord au niveau des services pour soutenir les politiques économiques de la Tunisie avec un accord de 48 mois, au titre du Mécanisme élargi de crédit , d'environ 1,9 milliard de dollars.

L'institution financière a précisé, dans un communiqué publié, samedi soir, que la validation finale de cet accord doit se faire au niveau du conseil d'administration du fonds qui doit se réunir en décembre prochain pour examiner la demande de la Tunisie .

Et d'expliquer que cet accord vise à rétablir la stabilité macroéconomique, à renforcer la sécurité sociale et l'équité fiscale et à accélérer les réformes pour ancrer un environnement propice afin de réaliser une croissance inclusive et de créer de l'emploi durable.

Le directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds Jihad Azour , avait indiqué, le 13 octobre 2022, lors d'une Conférence de presse sur les perspectives économiques régionales " Moyen-Orient et Asie centrale ", tenue, à Washington, en marge des assemblées annuelles du FMI et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiennent du 10 au 16 octobre 2022, l'appui du fonds aux " progrès enregistrés par la Tunisie ".

Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, rendu public, mardi dernier, le FMI prévoit que la croissance en Tunisie s'établirait à 2,2 % en 2022 et à 1,6% en 2023.

Le fonds avait également indiqué dans ce document, que les perspectives économiques de la Tunisie n'avaient pas été dévoilées, durant la période écoulée, en raison des discussions techniques toujours en cours avec les autorités tunisiennes, autour d'un nouvel accord de financement.

Une délégation tunisienne de haut niveau conduite par la ministre des Finances, Sihem Namssia, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) , Marouane Abassi et le ministre de l'Economie et de la Planification, Samir Saied participent actuellement, à Washington aux travaux des assemblées annuelles 2022 ( de l'automne) du FMI et du Groupe de la Banque mondiale.

Ces assemblées devraient offrir l'occasion aux responsables tunisiens de poursuivre les discussions avec le FMI autour d'un nouvel accord de financement, sachant que le prêt négocié avec le Fonds devrait être compris entre 2 et 4 milliards de dollars (entre environ 6,5 milliards et 13 milliards de dinars) sur une période de trois ans.