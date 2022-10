Afrique de l'Ouest: Kurt Okraku réélu président de la zone UFOA B

Kurt Okraku a été maintenu au poste de président de la zone B de l'Union ouest-africaine de football (UFOA) à l'issue de l'assemblée générale élective de l'instance régionale, samedi.

Okraku, qui est également le président de la Ghana Football Association (GFA), a été réélu sans opposition pour son premier mandat complet à l'issue de l'événement à Abidjan.

Aucune autre nomination pour le poste n'avait été reçue dans les délais impartis.

Le Ghanéen a pris la tête de l'instance régionale l'année dernière, suite à la décision du Nigérien Djibrilla Hima Hamidou de se retirer en mai 2021.

Son élection samedi signifie que l'homme de 51 ans conservera son poste jusqu'en 2026.

Plusieurs hauts dignitaires, dont le ministre des Sports de la Côte d'Ivoire, Paulin Claude Danho, le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, le président de la fédération ivoirienne, Yacine Idriss Diallo, et le conseiller spécial du Président de la CAF, Jacques Anouma, ont assisté à l'événement dans la capitale ivoirienne.

Le nouveau président de la fédération nigériane Ibrahim Gusau, les membres du comité exécutif de la CAF Sita Sangare et Djibrilla Hamidou ainsi que les légendes Daniel Amokachi du Nigeria, l'ancien gardien de but ivoirien Alain Gouamene et l'ancien capitaine du Burkina Faso - par ailleurs directeur exécutif de la zone B - Boureima Balima étaient également présents.

Le président de la fédération togolaise, le colonel Kossi Akpovy, a également été maintenu au poste de premier vice-président, sans opposition, tout comme Lazare Bansse, qui est devenu le deuxième vice-président.

Okraku dirigera l'UFOA B alors qu'elle traverse une période critique de dynamisation de ses compétitions et de relance de certaines de ses compétitions disparues.

"Je tiens à remercier nos membres pour la confiance qu'ils m'accordent afin de diriger cette très importante entité zonale dans un avenir proche, avec des défis et beaucoup de promesses", a déclaré Okraku dans son discours d'acceptation lors de la réunion de samedi.

"Au cours de l'année écoulée, nous avons organisé des compétitions et des programmes de formation visant à rendre l'UFOA B forte dans tous les domaines du football.

"Avec mes collègues, nous avons décidé de faire revivre certaines de nos anciennes compétitions, comme le championnat des clubs, et de renforcer la Coupe des Nations de l'UFOA B.

"Nous organiserons également des événements, notamment un nouveau programme de récompenses pour honorer les joueurs de notre région qui nous rendent fiers sur le terrain.

"Il y aura plus de programmes de formation pour les administrateurs, les arbitres, les médecins et les médias dans la région pour aider à améliorer le jeu dans d'autres domaines également."

Les dirigeants de l'UFOA B ont révélé qu'ils allaient se lancer dans une campagne de marketing agressive pour apporter plus de fonds à l'organisme, en plus des sommes reçues de la CAF et de la FIFA qui les aident à mener leurs activités.

"Nous allons travailler ensemble pour rendre l'UFOA B meilleure. Nous allons travailler au sein de la zone pour nous assurer que nous apportons des fonds supplémentaires à l'organisme zonal", a-t-il déclaré.

"Il est temps pour nous de travailler - avec le personnel, les légendes, les cadres - pour amener les entreprises de la région à sponsoriser nos compétitions existantes et les nouvelles compétitions à créer ou à relancer.

"Bien que nous remercions la CAF et la FIFA pour le soutien financier qu'elles nous ont apporté, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers et nous devons faire appel à des experts en marketing pour nous aider à atteindre nos objectifs."

M. Mosengo-Omba a fait l'éloge de M. Okraku pour son leadership et a révélé que la CAF continuera à soutenir les organes régionaux pour les aider à devenir plus indépendants.

"Les avals du président Okraku par les membres de la zone montrent qu'il a travaillé dur et a gagné la confiance de ses collègues qui lui ont donné le feu vert pour continuer", a déclaré le secrétaire général de la CAF lors de la réunion.

"Nous avons apporté notre soutien aux organes régionaux et nous voulons continuer en les aidant à faire plus dans les régions pour accélérer le développement du jeu.

"La WAFU B est un membre fort et important de la CAF et en tant qu'hôte de la prochaine CAN ici en Côte d'Ivoire, vous jouerez un rôle très important pour assurer la réussite de l'évènement."

Okraku restera en poste jusqu'en octobre 2026.