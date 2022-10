Afrique: La Somalie bat le Soudan du Sud pour remporter le titre de champion U-17 CECAFA

La Somalie, qui a créé la surprise, a battu le Soudan du Sud et est devenue championne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 TotalEnergies 2023 pour la zone CECAFA.

L'équipe de l'entraîneur Nur Mohamed Amin a battu le Soudan du Sud 3 à 1 en finale au stade Abebe Bikila d'Addis Abeba, en Éthiopie, samedi.

Après avoir éliminé les favoris ougandais en demi-finale et s'être qualifiée pour la CAN U-17 2023, l'équipe de Somalie, encouragée par plus de 200 Somaliens vivant en Éthiopie, a dominé le jeu et s'est imposée.

Abdihafid Mohamed Abdi a donné l'avantage à la Somalie après seulement 7 minutes. Mais l'équipe du Sud-Soudan s'est bien défendue et a égalisé à la 48ème minute par Ajo Minari Alex Lomoro.

L'équipe somalienne a continué à dominer le match et a bien défendu. C'est Abdirahin Mohamed Dahir qui a marqué deux autres buts pour permettre à son équipe d'entrer dans l'histoire en remportant le premier titre régional.

"C'est une victoire très douce pour nous", a déclaré un Abdulle Abdullahi Abdulle, capitaine de la Somalie, heureux. L'entraîneur de l'équipe somalienne, Amin, en larmes, ne tarissait pas d'éloges sur ses joueurs. "J'ai dit à mes compatriotes que nous allions remporter le titre", a déclaré Amin.

L'entraîneur du Soudan du Sud, Bilal Felix Komoyangi, a déclaré que malgré leur défaite en finale, ses garçons avaient fait bonne figure et s'étaient qualifiés pour l'AFCON 2023.

Dans le match de la troisième place disputé plus tôt, les U-17 tanzaniens ont battu une équipe d'Ouganda réduite à 10 joueurs, 4-1 aux tirs au but, après un match nul 1-1 à la 90e minute. Le remplaçant Farouk Lubega a donné l'avantage à l'Ouganda au moment de la mi-temps.

Mais après la pause, le buteur ougandais Lubega a été expulsé, et la Tanzanie a égalisé par Ally Omar. L'équipe tanzanienne a converti ses quatre penalties, tandis que le gardien de but tanzanien Alexander Mwakapambika a arrêté deux tirs au but pour aider son équipe à gagner 4-1.

Le troisième vice-président de la CAF, Souleiman Hassan Waberi, a assisté à la finale et à la cérémonie de remise des prix. Le président de la CECAFA, Wallace Karia, le président de la Fédération éthiopienne de football, Isayas Jira, le président de la Fédération érythréenne de football, Abraham Esayas, le président de la Fédération burundaise de football, Alexandre Muyenge, et le président par intérim de la Fédération somalienne de football, Ali Abdi Mohamed, ont également assisté à la finale.