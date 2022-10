Afrique: L'Egypte réitère sa demande aux parties au conflit russo-ukrainien de parvenir à une solution négociée

L'Egypte a réitéré sa demande aux parties au conflit russo-ukrainien, et à toutes les parties influentes, de parvenir à une solution négociée, pour mettre fin aux combats, à la destruction et aux effets humanitaires négatifs sur les civils résultant de ce conflit, et d'une manière qui sert les intérêts des deux parties de manière égale, pour assurer la stabilité et la sécurité internationales.

Ceci est intervenu dans un communiqué expliquant le vote prononcé par le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies (ONU) Oussama Mahmoud Abdel Khalek, après avoir voté hier mercredi sur la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU sur l'Ukraine, condamnant les référendums russes d'annexion des terres ukrainiennes.

L'Egypte a voté pour la résolution soumise à l'Assemblée générale, conformément à sa position de principe qui s'engage aux articles de la Charte des Nations Unies, en ce qui concerne le rejet de la menace ou l'emploi de la force dans les relations internationales, et le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État national, a indiqué

M. Abdel Khalek dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères (AE), sur sa page officielle sur Facebook.

Dans un communiqué, M. Abdel Khalek a souligné l'importance de mettre un terme à la politique de deux poids deux mesures et de différencier les intérêts et les principes dans le traitement des questions internationales

L'Egypte a souligné que cette crise affecte négativement le monde entier et ses économies. Les pays en développement, dont l'Egypte, restent les plus touchés en termes de sécurité alimentaire et énergétique, et de disponibilité des produits de base et des céréales qui sont des aliments essentiels pour leur population, a précisé M. Abdel Khalek.

L'Egypte appelle à faire prévaloir les voix de la raison, à s'abstenir de toute action susceptible d'alimenter la crise actuelle et à consacrer les efforts internationaux au règlement de cette crise, a-t-il conclu.