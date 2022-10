Afrique: Al-Burhan quitte pour l'Ethiopie pour participer au Forum de Tana

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Genéral Abdul-Fattah Al-Burhan, est parti Samedi matin pour la ville Ethiopienne de Bahir Dar pour participer au Forum de Tana sur la Paix et la Sécurité en Afrique, qui se tiendra les 14 et 15 Octobre, avec la participation du Premier Ministre Ethiopien Abiy Ahmed, un certain nombre de chefs d'Etat Africains, et le Président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki.

Le forum verra des discussions sur la situation de la paix et de la sécurité en Afrique, la culture en tant qu'élan durable de paix et de développement intellectuel, les contemplations et visions continentales sur les menaces de sécurité sur le continent, ainsi que l'impact de l'insécurité globale sur l'Afrique, en plus d'un certain nombre de questions liées à la paix, la sécurité et le développement en Afrique.

Le Président du Conseil de Souveraineté est accompagné du Ministre par intérim des Affaires Etrangères, Ambassadeur Ali Al-Saddiq, du Directeur du Service des Renseignements Généraux, Général Ahmed Ibrahim Mufadal, et du Chef des Renseignements Militaires, Major Général Mohamed Subair.