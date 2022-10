Soudan: Al-Burhan - Le processus de transition rencontre des défis et la solution est proche

Bahir Dar — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a souligné que le processus transitoire au Soudan a confronté de grands défis et complications, indiquant que les indicateurs actuels annoncent l'approche du succès pour atteindre le consensus avec la participation des forces politiques et sociétales et les parties de la paix.

Dans son discours devant le Forum de Tana sur la paix et la sécurité en Afrique Samedi, le Général Al-Burhan a souligné que tous les défis et les complications renforceront les garanties pour assurer la stabilité de la période de transition et la formation d'un gouvernement civil pour gérer le pays et créer une atmosphère appropriée pour prendre les mesures nécessaires pour organiser des élections libres et équitables à la fin de la période de transition.

Il a réitéré les positions fermes de l'institution militaire, qui ont été annoncées le 4 Juillet de cette année, sur le retrait de l'institution militaire du processus politique pour se consacrer à effectuer ses tâches de base de protection et de maintien de la sécurité et la souveraineté du pays.