Afrique: Al-Burhan - Le Soudan joue un rôle pivot dans la Corne de l'Afrique

Bahir Dar — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a souligné que le Soudan joue un rôle central dans la Corne de l'Afrique, basé sur sa position géostratégique et sa croyance au principe de coopération et sa conviction sur l'approche d'intégration entre les pays de la région, entre eux et les autres régions du continent Africain.

Dans son discours Samedi à la 10ème session du Forum de haut niveau de Tana sur la paix et la sécurité en Afrique, Général Al-Burhan a affirmé le souci du Soudan, en sa qualité de Président de la session actuelle de l'IGAD, d'œuvrer pour le renforcement des liens de bon voisinage entre les pays de la région.

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire a loué le Forum Africain de Tana pour être un rassemblement intellectuel dans lequel les visions sont intégrées, les concepts sont unifiés, et dans lequel une discussion fructueuse a lieu dans le but d'atteindre les meilleurs moyens pour adresser les racines des différents problèmes et d'élever les capacités de réponse pour surmonter les effets négatifs des répercussions et des crises.

La 10ème session du Forum de haut niveau de Tana sur la sécurité en Afrique à Bahr Dar est assistée par un certain nombre de Présidents et de chefs d'Etat et de gouvernement Africains, ainsi que par des représentants d'organisations internationales et régionales.