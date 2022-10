Maroc: Le discours royal, définit les priorités stratégiques à même d'assurer la relance économique (universitaire)

Rabat — Le discours adressé, vendredi, par SM le Roi Mohammed VI aux membres du parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 11ème législature, définit les priorités stratégiques à même d'assurer la relance économique, a affirmé le professeur universitaire, El Hassan Abyaba.

Dans une déclaration à la MAP, M. Abyaba a noté que le discours royal ne s'adressait pas seulement aux parlementaires, mais à la nation entière en traitant notamment deux questions importantes liées au problème du stress hydrique et aux investissements nationaux et étrangers.

S'agissant du premier volet, poursuit M. Abyaba, le discours royal a souligné que le traitement du problème de la rareté des ressources hydriques, dû à la récurrence des épisodes de sécheresse, passe par l'élaboration de programmes et de plans pour faire face aux impacts des changements climatiques sur le Maroc.

Il s'agit également de s'engager dans des solutions concrètes pour faire face au phénomène de la rareté de l'eau et de rationnaliser la consommation dans tous les domaines, indique M. Abyaba.

Et d'ajouter que la définition des priorités en termes de consommation requiert la révision des plans et programmes agricoles d'approvisionnement en eau potable, notant que l'élaboration du Programme national prioritaire de l'eau 2020-2027, cité dans le discours royal, n'est que le début d'une solution alternative, à l'horizon d'élaborer un plan stratégique national pour les années à venir.

Quant au second volet inhérent à la promotion de l'investissement, commente l'universitaire, il reste l'enjeu le plus important pour la relance de l'économie nationale, étant donné que l'investissement constitue un nouveau modèle de croissance économique qui crée la richesse et les opportunités d'emploi.

Il a, dans ce sens, considéré que la mise en œuvre de la Charte nationale d'investissement imprimerait une forte dynamique aux investissements privés, nationaux et étrangers.

L'objectif stratégique, conclut M. Abyaba, est de faire des investissements privés un véritable moteur de l'économie nationale, à l'instar des économies mondiales émergentes et développées, dans l'optique de promouvoir une économie compétitive à même d'assurer le développement social et économique et de hisser le Maroc en tant que modèle avancé et prometteur dans la région méditerranéenne et le continent africain.