Afrique: Congrès international de la médecine d'urgence, du 20 au 22 octobre à Rabat

Rabat — La Société marocaine de médecine d'urgence (SMMU) a annoncé l'organisation, du 20 au 22 octobre à Rabat, de la 6ème édition du Congrès international de la médecine d'urgence sous le thème "Les essentiels en médecine d'urgence".

Tenue sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition vise à mettre en lumière le rôle de cette discipline dans l'amélioration de la qualité et du niveau de l'offre médicale nationale, conformément aux recommandations internationales et aux ambitions royales faisant de la réhabilitation des urgences une priorité afin qu'elle soit une locomotive pour la réforme du secteur de la santé, a indiqué la SMMU dans un communiqué.

Cette rencontre annuelle constitue une opportunité d'échange de connaissances et d'expériences entre les experts nationaux et internationaux, à travers la focalisation des participants sur la plupart des problématiques liées à la qualité des prestations offertes dans les différents services d'urgence, d'après le communiqué.

Le congrès sera aussi une occasion pour "discuter des aboutissants des dernières recommandations et des développements technologiques dans les différents domaines de la médecine d'urgence et débattre les contraintes liées à l'accueil et à la prise en charge des patients dans nos urgences, ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'environnement et de travail des intervenants dans ces services, tout en construisant des ponts de coopération et de développement arabes et euro-africains dans ce domaine, à travers l'échange de visions et d'expériences des divers experts", a fait savoir la même source.

L'événement, qui comprend de nombreuses conférences, des ateliers de formation et de simulation médicale avancée dédiés aux médecins, infirmiers, professionnels et étudiants, vise également à atteindre de nobles objectifs représentés par le renforcement et l'activation des fondements de la responsabilité sociale et professionnelle pour tous les acteurs du secteur de la santé et même les citoyens. Il aspire être une plateforme idéale pour une discussion constructive sur les différents aspects du programme gouvernemental de réforme de la santé.

A cette occasion, des prix seront distribués aux spécialistes et professionnels marocains et étrangers pour encourager la recherche scientifique dans le secteur de la santé, selon la SMMU.

La Société marocaine de médecine d'urgence est une association citoyenne qui présente, depuis sa création, des projets de développement et des recommandations pour faire avancer les connaissances scientifiques et professionnelles dans la pratique des urgences pré et intra-hospitalières, encourage et soutient la recherche scientifique dans ce domaine.