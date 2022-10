Ile Maurice: Rentrée parlementaire - Le GM pour le respect du décorum, l'opposition clame plus de transparence

Les vacances sont terminées pour les honorables membres de notre Assemblée nationale. L'Hémicycle retrouvera députés et ministres et, surtout, le tohu-bohu habituel en cas de questions un peu trop embarrassantes de la part de l'opposition.

Les parlementaires regagnent l'hémicycle à partir de mardi prochain. Une douzaine de séances coïncident avec la troisième année de règne de l'actuel gouvernement. Alors que depuis des semaines il se chuchotait qu'avant cette rentrée parlementaire, il y aurait de nouveaux ministres après un remaniement, à hier après-midi, le "seatting arrangement" au Parlement sera le même que lors de la dernière séance tenue en juillet dernier.

La Chief Whip, Naveena Ramyad, soutient que tout comme elle-même, tous les membres de la majorité sont sereins pour cette deuxième partie des travaux parlementaires de cette année. Elle souhaite que le décorum de la Chambre soit respecté et que chacun joue son rôle de parlementaire. Invité à commenter le fait que de par son comportement, le Speaker contribue à ce que ce décorum ne soit pas respecté, elle dit ne pas être d'accord et qu'il y a trop de politique de politicaille de la part de l'opposition. "Nous sommes là pour des facts and figures et nous sommes sérieux sur les débats."

Concernant les questions restées sans réponses, Naveena Ramyad affirme qu'il ne faut pas jeter le blâme sur les ministres. "Il y a une façon de répondre oralement et une autre par écrit. Je connais les rouages. Souvent les ministres sont en possession de certaines réponses en cas des questions supplémentaires et comme les questions ne sont pas posées, ils ne peuvent pas tout déposer." Toutefois, dans certains cas, elle met le tort sur les procédures administratives.

Patrick Assirvaden, qui manquera à l'appel pour la séance de mardi prochain, dit souhaiter que les ministres répondent aux questions parlementaires. "Le Premier ministre sert de mauvais exemple n'ayant pas répondu à 103 questions." Il espère également que le Speaker reviendra à de meilleurs sentiments. "On est payé pour faire notre travail. Que le Speaker nous laisse faire notre travail et n'agisse pas comme un bouclier du gouvernement." Le député rouge espère que les débats seront plus sains et que le gouvernement agira dans la transparence et laissera la démocratie prévaloir au Parlement.

Le Whip de l'opposition, Patrice Armance, souhaite également qu'il y ait des débats sains. "Souvent, des membres de l'opposition font des critiques constructives sur des projets de loi, mais nos voix ne sont jamais écoutées. Il faut qu'il y ait un respect mutuel." Comme les autres membres de l'opposition, il espère que les ministres, surtout le Premier ministre, deviendront plus responsables en répondant à des questions et qu'ils déposeront les réponses dans un délai raisonnable.

Rajesh Bhagwan, un des plus anciens parlementaires qui siègent au Parlement, soutient qu'il est payé pour poser des questions et le Premier ministre est payé pour répondre aux questions. "Mes mandants posent des questions à travers moi et ils ont soif de réponses. Que le gouvernement comprenne cela." Le député du MMM, même s'il n'a pas trop d'espoir, souhaite que "le Speaker n'agira pas comme le gardien de but du gouvernement pour le peu de temps qu'il va rester en fonction."

Trois députés du PTR manqueront à l'appel

Shakeel Mohamed, Patrick Assirvaden et Mahend Gungapersad manqueront à l'appel à la rentrée parlementaire mardi. Mahend Gungapersad et Patrick Assirvaden sont suspendus pour deux séances encore et Shakeel Mohamed pour trois séances.

Cette rentrée sera encore marquée par la distanciation physique. Donc le public n'aura pas accès au sein du Parlement. Les masques seront obligatoires et les parlementaires ont la possibilité de les enlever quand ils interviendront.

Boolell ouvre le bal

Le tirage au sort a favorisé le chef de file du Ptr en ce qui concerne les questions adressées au Premier ministre. Ce dernier aura à dire si des concessions ont été faites pour l'exploration du pétrole dans la zone économique exclusive de Maurice. Et si la réponse est oui, le député du Ptr voudra connaître les compagnies qui sont concernées. Si le Premier ministre répond à plus d'une question, il aura alors à répondre à une question de Rajesh Bhagwan sur son conseiller, Dev Bheekarry. Le député du MMM veut tout savoir sur ce conseiller, notamment ses salaires, allocations, le nombre de boards sur lesquels il siège et les allocations perçues.

Par contre, il est peu probable que la question de Ritish Ramful obtienne une réponse. Il cherchera des informations sur le nombre d'arrestations concernant la drogue depuis 2014.

Pour ce qui est des questions aux ministres, c'est Reza Uteem qui adressera la première question au ministre des Services financiers, Mahen Seeruttun. Son interpellation concerne Alvaro Sobrinho. Il veut tout savoir sur les enquêtes initiées et les licences qu'il a obtenues.

Le problème de la fourniture d'eau intéresse Ehsan Juman qui demandera des explications au ministre Joe Lesjongard à ce sujet. Osman Mahomed interpellera le même ministre sur le projet de tout-à-l'égout à Grand-Baie. Après une question de Kushal Lobine sur les accords bilatéraux entre les Seychelles et Maurice dans le domaine de la pêche, Farhad Aumeer adressera une question au ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, sur les vaccins contre le Covid.

Joanne Tour sera le premier backbencher du gouvernement à interpeller un ministre. Sa question s'adresse à Bobby Hurreeram sur le glissement de terrain à Crève-Cœur.