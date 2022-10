Maroc: Le discours royal, un appel pour transformer la crise en une opportunité (académicien)

Casablanca — Le discours adressé, vendredi, par SM le Roi Mohammed VI aux membres du parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 11ème législature, est un appel pour transformer la crise en une opportunité, a affirmé le professeur du droit public à l'université Chouaib Doukkali d'El Jadida, Rachid Labkar.

Le professeur Lakbar a souligné que le discours royal intervient en réponse aux nécessités pressantes que connait le pays, en instaurant une nouvelle approche pour gérer la rareté de l'eau et attirer davantage d'investissements.

Le discours a, dans son premier volet, tiré la sonnette d'alarme sur la sécurité hydrique au Maroc, tout en mettant l'accent sur la nécessité d'un traitement diligent de cette ressource vitale, a-t-il poursuivi.

A cet égard, M. Labkar a fait savoir qu'aujourd'hui, tout le monde est appelé à assumer ses responsabilités, notant que le Souverain a souligné que "l'état actuel des ressources hydriques nous interpelle tous, gouvernement, institutions et citoyens. Il exige de nous, un devoir de vérité et de responsabilité, dans notre action pour remédier aux faiblesses et aux carences qu'elle révèle".

Selon l'académicien, le discours est un appel clair à accélérer la mise en oeuvre du plan national de l'eau en tant que mesure d'urgence à moyen terme en mesure de renforcer la politique du pays dans le domaine de l'eau et de rattraper le retard accumulé en matière de gestion de cette ressource.

Ces choix s'appuient sur nombre d'orientations fixées par le Souverain, à savoir le lancement des initiatives et des projets plus ambitieux, par le recours aux innovations et technologies nouvelles, une exploitation rationnelle des eaux souterraines et la préservation des nappes phréatiques, en mettant fin au phénomène de pompage illégal et au creusement de puits anarchiques et la mobilisation des moyens financiers pour réaliser ces projets et mettre en oeuvre le plan de gestion de l'eau, a-t-il expliqué.

S'agissant du deuxième volet du discours royal, l'académicien a noté que le Souverain a mis l'accent sur l'importance de la question des investissements, notant que SM le Roi a appelé à lever les obstacles pour une relance effective de l'économie, en se basant sur les dispositions de la nouvelle charte nationale de l'investissement.

Le Maroc mise énormément sur cette nouvelle charte pour donner plus d'attractivité au modèle économique marocain, a-t-il indiqué, relevant que le Souverain accorde un intérêt particulier aux investissements.

Pour le professeur Labkar, SM le Roi a défini dans Son discours les clés essentielles sur lesquelles il faut s'atteler pour impulser une nouvelle dynamique aux investissements.