Congo-Brazzaville: Pêche - Accroître la production locale de poissons

Le comité de direction du Fonds d'aménagement halieutique (FAH) a tenu sa session inaugurale, le 14 octobre à Brazzaville, consacrée à l'amélioration de la production nationale de pêche. Le fonds devra contribuer à l'amélioration des activités de la pêche maritime et continentale ainsi qu'au développement de la pisciculture.

La session inaugurale du FAH s'est tenue dix ans après la mise en place de la nouvelle configuration du fonds créé en septembre 1988. Les membres du comité de direction ont planché sur le programme d'activités du fonds, le budget, les programmes d'investissement, les mesures d'expansion ou de redimensionnement du fonds, les rapports d'activités, l'affectation des résultats, le plan de gestion du personnel...

Le fonds entend jouer sa partition dans la promotion des activités halieutiques au Congo et l'amélioration des revenus des pêcheurs locaux, a souligné le président du comité de direction du FAH, Benoît Claude Atsango. " Le fonds dont fait l'objet notre séance de ce jour a pour mission d'assurer le financement des travaux, études, projets et micro-projets d'initiatives communautaires visant à évaluer, aménager et gérer de façon rationnelle les ressources biologiques, ainsi que l'élevage des animaux et la culture des plantes aquatiques ", a-t- il indiqué.

Cette structure de l'État contribue aussi à financer l'assistance dans le cadre d'un appui technique aux pêcheurs et aux aquaculteurs, la constitution d'une base de données relative aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture, le renforcement des capacités en matière de formation et de conditions de travail des agents de l'administration de la pêche et de l'aquaculture, les campagnes de vulgarisation des textes réglementaires, les opérations de balisage de la zone réservée à la pêche artisanale, y compris à financer les travaux d'inventaire des eaux continentales publiques, les eaux mixtes de la sous-région et les eaux du patrimoine foncier d'origine coutumière.

Le développement du secteur de la pêche (maritime et continentale) reste l'une des priorités du gouvernement, a laissé entendre le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Paul-Valentin Ngobo. " Depuis mon arrivée, j'ai donc décidé de mettre en œuvre le décret de mars 2012. Ainsi, le président du comité de gestion et le directeur général du FAH ont été nommés en Conseil des ministres, et un conseil de gestion a été constitué. Reste à nommer les deux directeurs centraux, les chefs de service, le comptable public ", a-t- il signifié.