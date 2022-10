Ile Maurice: MV Wakashio - La restauration de l'écosystème côtier affectée par le déversement des hydrocarbures

Le 25 juillet 2020, le MV Wakashio s'est échoué au large de la côte du sud-est, entraînant une marée noire d'environ 1 000 tonnes. La zone où l'huile lourde a dérivé sur le rivage est une zone humide et une réserve naturelle Ramsar.

A la demande des autorités locales, le gouvernement japonais mène un projet de développement d'un système de gestion intégrée de l'écosystème côtier de Maurice en collaboration avec le ministère de l'Economie bleue dans le cadre de la coopération technique de la Japan International Cooperation Agency.

La réalisation du projet s'étend de mai 2022 à août 2027. La première phase du projet est la préparation d'un "Action Plan". Elle se termine l'année prochaine.

Ce projet vise à contribuer à nourrir un écosystème plus sain et plus résilient par la mise en place d'un système de gestion intégrée de l'écosystème côtier avec l'établissement d'un comité de gestion pour ramener la côte à un état plus sain et plus résilient qu'avant l'incident. L'étude est en cours.

Une visite des coraux et des mangroves à Pointe-d'Esny et à Rivière-des-Créoles a été organisée, dans le cadre de ce projet, par l'ambassade du Japon. Car l'impact des déversements des hydrocarbures sur les écosystèmes des forêts de mangroves, des herbiers marins et des récifs coralliens de la région, ainsi que sur les moyens de subsistance des communautés côtières inquiète.