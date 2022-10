Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Octobre2022

Côte d’Ivoire : Cmu- Un député du Ppaci prend position

Le député de Yopougon, Michel Gbagbo, vice-président exécutif du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI, opposition), dénonce l'obligation d'enrôlement à la Couverture maladie universelle (Cmu). M. Michel Gbagbo s'exprimait, samedi, au Foyer des jeunes de Yopougon Kouté, dans l'Ouest d'Abidjan, lors d'une Assemblée générale de la plateforme de la société civile Urgences ivoiriennes (Uri), autour du thème « Quelle société civile face à la cherté de la vie en Côte d'Ivoire ? ». « L'assurance maladie universelle, qui a amené ça en Côte d'Ivoire ? Ceux qui ont l'argent, vous pouvez aller vous soigner en Tunisie, en France, au Maroc ou aux Etats-Unis, mais un enfant de pauvre qui a la même maladie doit avoir les mêmes soins que vous ici en Côte d'Ivoire », a-t-il dit. Sous l'ère de l'ancien président Laurent Gbagbo « les gens voulaient aller vers l'Assurance maladie universelle. (Source : Apa)

Cote d’Ivoire : Examens à grands tirages- 24 Octobre, début des dépôts des dossiers

La directrice des examens et concours (Deco), Mme Dosso Nimaga Mariam annonce dans un communiqué transmis à Fratmat.info, le samedi 15 octobre 2022 octobre 2022, le début des inscriptions des examens de grands tirages. « Les inscriptions aux examens scolaires du Cepe, Bepc/Test d'orientation en classe de seconde et Baccalauréat, pour la session 2023, débutent le lundi 17 octobre et s'achèvent le vendredi 16 Décembre 2022, délai de rigueur », rapporte le communiqué. Il faut indiquer que c’est à partir du lundi 24 octobre que candidats peuvent commencer à payer leurs droits d’examens. « Chaque candidat s'en acquitte lui-même sur la plateforme TresorPay de la Banque numérique du Trésor en utilisant uniquement un compte TresorMoney », précise le communiqué. Ces droits s’élèvent à 500 FCFA pour le CEPE, 2000F (+ 500F par épreuve facultative) pour le BEPC ; 5000F (+ 1000F par épreuve facultative) pour le Baccalauréat. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Charte de la transition- La position du Mpp…

Les partis de l’ex Alliance des Partis membres de la majorité présidentielle sous Roch Marc Christian Kaboré ont été représentés à ces assises nationales, entres autres, par Clément Sawadogo, membre fondateur du Mouvement du peuple pour le progrès (Mpp). À l’issue de la signature de la charte de la transition et la désignation de Ibrahim Traoré comme président, Clément Sawadogo a assuré que la foule à l’extérieur par ses multiples manifestations n’a pas influencé son opinion à ces assises.« En ce qui nous concerne(Mpp et ex- Apmp), nous étions venus avec une position qui était conforme à celle que la rue aussi réclamait (faire de Ibrahim Traoré le président de la transition(…) », a-t-il fait savoir pour indiquer qu’ils étaient déjà d’accord avec les exigences de la rue avant de venir aux assises.(Source : Burkina 24)

Guinée : Football- La présidente du Conor tranche…

Rien ne va empêcher le championnat de football professionnel à reprendre ses droits le 28 octobre prochain. En tout cas, malgré les menaces de boycott brandies ce samedi, 15 octobre 2022 par 18 clubs de ligue 1 et 2, la présidente du Comité de Normalisation (Conor) est restée intraitable. Madame Sy Satina Diallo, interrogée ce soir par un journaliste d'Africaguinee.com, a précisé que les textes sont clairs.

Niger : Terroriste-Menace à la frontière avec le Bénin

Dans la ville de Gaya, frontalière du Bénin, l’inquiétude règne depuis plusieurs semaines. Les habitants y craignent la menace terroriste que le président lui-même, Mohamed Bazoum déplore. La zone serait devenue un corridor logistique pour les terroristes basés au Mali. (Source : aniamey.com)

Sénégal : Sécurité aérienne- Conseil des ministres des pays de l’Asecna lundi

En principe, un Conseil des ministres des pays membres de l’Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar(Asecna),est prévue le 17 octobre à Dakar. Ce pour se pencher sur la situation de la structure. L'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Usycaa) a demandé, le vendredi 14 Octobre 2022, à Dakar, aux ministres des Transports aériens des pays membres de l'Asecna de trouver des solutions à sa plateforme revendicative. (Source : Apa)

Tchad : Nouveau gouvernement- N’djamena forme une équipe d'union nationale

Le nouveau premier ministre tchadien et président du plus grand parti d'opposition, Saleh Kebzabo, 75 ans, a présenté deux jours après sa nomination la composition de son gouvernement qui compte une quarantaine de membres. L'un des chefs rebelles, Tom Erdimi, a été désigné ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. L'un des chefs rebelles, Tom Erdimi, a été désigné ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation. L’opposant Laoukein Kouyaro Médard est ministre de la Production et Transformation agricole. La diplomatie a été confiée à Mahamat Saleh Annadif qui a dirigé le ministère des Affaires étrangères du printemps 1997 à l'été 2003. Le ministre des Armées est Daoud Yaya Brahim.(Source : Cameroun 24)

Rdc : Présidentielle 2023- l’Udps en meeting à Kisangani

En Rdc, les partis se mettent en ordre de bataille pour la présidentielle prévue en décembre 2023. L’UDPS du président Félix Tsisekedi qui briguera un deuxième mandat a commencé sa tournée de « dynamisation ». Deuxième étape après le grand Bandundu, la ville de Kisangani dans la province de la Thsopo où le secrétaire général du parti Augustin Kabuya tenait meeting le samedi 15 octobre 2022. (Source : Rfi)