Cote d'Ivoire: En visite de travail à Washington- Le Premier ministre ivoirien obtient le soutien d'importantes structures de la Banque Mondiale

Le Premier Ministre Patrick Achi ne chôme pas à Washington. En effet, en marge des Assemblées annuelles du Fonds Monétaire International (Fmi) et du groupe de la Banque Mondiale, il a accordé plusieurs audiences à Washington, le samedi 15 octobre 2022, le chef du gouvernement a ainsi rencontré David Malpass, président du groupe de la Banque Mondiale, Makhtar Diop, Directeur général de la Société Financière internationale (SFI), Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque Mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et une délégation de l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (MIGA) composée notamment d’Hiroshi Matano, vice-président exécutif et Junaid Kamal Ahmad, Vice-président chargé des opérations. Rapportent des sources officielles à Abidjan.

Avec David Malpass, le chef du gouvernement ivoirien a évoqué les axes de collaboration possibles entre la Côte d’Ivoire et la Banque Mondiale ainsi que les défis auxquels sont confrontés les pays en développement.

Les deux personnalités ont ainsi discuté du cadre de la transformation économique, des chaînes de valeur de meilleure qualité dans l'agriculture et l’industrie et d’un environnement propice aux affaires.

Lors de la rencontre avec Makhtar Diop, il a été question de l’engagement de la SFI en Côte d’Ivoire. Le Directeur général de cette structure de la Banque Mondiale dédiée au secteur privé, s’est félicité de la collaboration entre son organisation et le gouvernement ivoirien ainsi que des actions entreprises par les autorités ivoiriennes. « L’ensemble des engagements qui avaient été pris en termes d’investissements ont été réalisés et notre portefeuille est en train de s’accroitre de manière significative. Cela montre qu’il y a un environnement des affaires qui s’est amélioré de façon significative en Côte d’Ivoire », a-t-il indiqué. Avant d’assurer que la SFI entend « approfondir et diversifier ses investissements en Côte d’Ivoire ».

Pour sa part, Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, a révélé au terme de ses échanges avec le Premier Ministre que la Banque Mondiale entretient un excellent partenariat avec la Côte d’Ivoire. « Les deux parties peuvent aller beaucoup plus loin dans leur collaboration. La Côte d’Ivoire représente pour la Banque Mondiale le deuxième portefeuille le plus grand en Afrique de l’Ouest et du centre après le Nigeria », a précisé Diagana.

Avec la délégation de la MIGA, le Premier Ministre ivoirien a également évoqué les perspectives de collaboration avec la Côte d’Ivoire. Au terme de la rencontre, Junaid Kamal Ahmad, s’est montré particulièrement séduit par le Plan National de Développement (PND), le qualifiant de « fantastique » et assuré que l’agence va accroitre sa présence en Côte d’Ivoire. « Nous sommes déjà là. Mais le moment est venu vraiment de créer un partenariat sur le long terme. Surtout que le Pnd comporte beaucoup de vision et d’espoir pour les Ivoiriens », a-t-il ajouté.

Bamba Moussa