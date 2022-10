Cote d'Ivoire: Ouverture des assemblées annuelles Banque mondiale-Fmi-Les ambitions du gouvernement ivoirien présentées

A la tête de la délégation ivoirienne aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (Fmi) et du groupe de la Banque Mondiale, le Premier ministre Patrick Achi a pris part le vendredi 14 octobre 2022 à la cérémonie officielle d’ouverture de cette importante réunion. A -t-on appris de sources officielles à Abidjan.

Au sortir de cette rencontre, le Premier ministre ivoirien a souligné les acquis et les efforts du gouvernement ivoirien en dépit du contexte mondial difficile marqué par les conséquences de la crise sanitaire du coronavirus et plus récemment, la guerre en Ukraine.

Patrick Achi a également indiqué que le gouvernement ivoirien entend faire davantage pour la croissance avec l’appui des partenaires de la Côte d’Ivoire.

« Nous également, on a notre contexte qui est celui de la situation sécuritaire qui requiert d’avoir des ressources extrêmement importantes pour maintenir la paix et la sécurité et La Défense du pays. Donc face à toutes ces contraintes et face à tous ces enjeux, l’objectif ici sera d’échanger avec les partenaires pour voir quelles sont les solutions, qu’ensemble nous devons trouver pour non seulement tenir mais véritablement pour pouvoir continuer la croissance », a indiqué le Premier Ministre non sans rappeler qu’en terme de croissance économique, « la Côte d’Ivoire compte parmi les pays sur le continent mais aussi dans le monde entier, comme celui qui tire le mieux son épingle du jeu ».

Le chef du gouvernement a par ailleurs livré les ambitions de l’Etat ivoirien en matière de développement. Il a notamment parlé des objectifs de la vision Côte d’Ivoire 2030 du Président de la République, Alassane Ouattara.

Patrick Achi a livré des détails sur cet ambitieux programme qui vise à accélérer le développement de la Côte d’Ivoire avec pour cadre principal, un partenariat public-privé solide et efficace, pour une croissance plus inclusive génératrice d’emplois. Il est également revenu sur les efforts déjà entrepris par le gouvernement pour améliorer la qualité de vie des populations.

Ces actions sont entre autres la récente rémunération accordée aux producteurs de café et de cacao, les nombreux avantages financiers et sociaux pour les fonctionnaires ou encore les aides financières aux populations les plus défavorisées à travers le projet filets sociaux.

Malgré ces avancées, le chef du gouvernement ivoirien a assuré que le gouvernement reste déterminé à faire plus. « Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de défis mais cela veut dire que nous devons devenir encore plus rigoureux, nous devons devenir encore plus constant pour pouvoir maintenir le pouvoir d’achat, pour pouvoir se battre pour donner à nos populations un accès aux services sociaux de base, tout en continuant de voir notre économie croître, notre secteur privé se développer », a dit le Premier Ministre.

Les Assemblées annuelles du Fmi et du groupe de la Banque mondiale, faut-il le noter, ont débuté le 10 octobre dernier. Elles ont pour thème : « comment unir nos forces pour affronter les défis d’un monde incertain ? ».

Patrick Achi est à Washington en compagnie du ministres de l’Economie et des finances, Adama Coulibaly,du ministre Plan et du Développement, Nialé Kaba et du ministre du Budget et du portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo.