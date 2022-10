Afrique: Les Vipers surprennent le TP Mazembe, Ahly et le Raja se qualifient pour la phase de groupes

Le champion d'Ouganda, le Vipers SC, a réalisé une performance époustouflante à Lubumbashi, en battant l'équipe locale et cinq fois championne d'Afrique, le TP Mazembe, 4-2 aux tirs au but, pour se qualifier pour la première fois de son histoire pour la phase de groupe de la TotalEnergies CAF Champions League.

Les Vipers ont tenu les Corbeaux en échec (0-0) sur leur terrain, sur le même score qu'à l'aller, ce qui a forcé le match aux tirs au but.

Les champions d'Ouganda ont réussi à convertir leurs quatre tirs à 12 mètres, tandis que les locaux en ont manqué deux. Ils ont mal démarré la séance, Tandi Mwape manquant son premier tir avant que Bright Anukani ne marque.

Ernest Luzolo du TPM a ensuite converti son tir afin d'égaliser le score, mais Dissan Galiwango a répondu pour permettre aux Vipers de rester en tête. Les Ougandais ont pris l'avantage lorsque Glody Likonza a placé son penalty à côté et Ashraf Mandela a marqué pour que les Vipers mènent 3-1.

Issama Mpeko a un temps ravivé les espoirs de Mazembe, qui comptait désormais sur son gardien pour rester dans le match. Cependant, Olivier Osomba s'est surpassé pour marquer contre une équipe de son pays d'origine et envoyer les Vipers en phase de groupes.

Pendant ce temps, Al Ahly s'est également qualifié pour la phase de groupes grâce à une victoire 3-0 à domicile contre les Tunisiens de l'US Monastir, se qualifiant ainsi sur un score cumulé de 4-0.

Hamdi Fathi a marqué un but de part et d'autre de la mi-temps, s'ajoutant à l'ouverture du score d'Ahmed Abdelkader. Les Red Devils ont prouvé leur efficacité à domicile et ont obtenu une place de routine dans la phase de groupe.

Les Tunisiens de l'Espérance se sont également qualifiés, mais au prix d'une performance nerveuse, ils ont battu les Nigérians de Plateau United grâce à la règle du but à l'extérieur. Ils ont gagné 1-0 à domicile grâce à un penalty d'Ali Ben Romdhane à sept minutes de la fin, pour égaliser le score 2-2 sur l'ensemble des deux matches, après avoir perdu le match aller 2-1.

Le Raja Club Athletic s'est également qualifié après avoir battu les Nigériens de Nigelec 3-0 sur l'ensemble des deux matches, après une victoire 1-0 au match retour à Casablanca.

Dans le même temps, les Soudanais d'Al Merrikh se sont également qualifiés pour la phase de groupes grâce à la règle du but à l'extérieur, malgré une défaite 3-1 face aux Libyens d'Ahli Tripoli.

Ils s'étaient imposés 2-0 à l'aller à Omdurman le week-end dernier, et le seul but à l'extérieur marqué par Ramadan Agab sur penalty après 12 minutes s'est avéré être le plus important.

Mohamed El Munir, Al Qulaib et Abou Arquob ont marqué pour l'équipe locale, mais ils n'ont pas pu compléter la remontée avec un quatrième but vital.

Dans l'autre match, les Algériens de la JS Kabylie ont également gagné leur place dans la phase de groupes grâce à un score cumulé de 3-2 contre les Togolais de l'AS Kara. Ils avaient remporté le match aller 2-1 et malgré un match nul 1-1 à domicile, suffisant pour gagner leur place.

Les premières équipes qualifiées :

Vipers SC (Ouganda), Al Ahly SC (Égypte), Raja CA (Maroc), Al Merrikh (Soudan), JS Kabylie (Algérie), Espérance Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Petro Luanda (Angola), Zamalek (Égypte), CR Belouizdad (Algérie).