Gambie: Amadou Jallow, un boulanger inspirant

À l'occasion de la Journée mondiale du pain, ce dimanche 16 octobre, on vous emmène en Gambie, à la rencontre d'un boulanger spécialiste du " Tapalapa ", Amadou Jallow. Ce jeune Gambien, qui a ouvert sa propre boulangerie il y a quelques mois, veut motiver et former les jeunes de son pays à se lancer, comme lui.

Aux environs de dix heures du soir, à Bundung, quartier proche de Banjul, Amadou Jallow et son apprenti, Souleyman Cham, commencent à préparer leur pâte à pain.

Après avoir ajouté l'eau, Amadou plonge ses mains nues dans la pâte pour un mélange plutôt sportif : " Pour faire ce pain traditionnel, il faut vraiment de la force mais aussi être bon en calcul. Faire à sa manière, comme moi "

Pour mesurer la farine, Amadou utilise une boite de conserve vide et pour l'eau, une tasse. Il adapte les quantités en fonction de la température ressentie. C'est ce qui fait, selon lui, un bon " tapalapa ".

" Motivation "

Tout en frappant la pâte énergiquement, ce trentenaire explique l'objectif derrière son projet: " Nos jeunes ont simplement besoin de motivation. Nous savons que nous avons beaucoup de personnes qui ont passé le bac, dans le pays, et qui ne travaillent pas. Donc, je pense qu'apprendre de nouvelles compétences, en parallèle, peut les aider. "

Il y a quelques mois, et après avoir arrêté ses études d'infirmier, Amadou a ouvert sa propre boulangerie, avec l'idée d'attirer d'autre jeunes vers ce métier et de les former. Parmi ses apprentis, il y a aussi des femmes.

Vocations féminines ?

Seinabou Sey, 20 ans, veut en profiter pour rendre ce métier plus accessible à la gent féminine : " Nous avons moins de femmes qui se concentrent sur ce métier. Donc si quelques-unes d'entre nous servent d'exemple, cela montrera la voie et d'autres suivront. "

Dans sa communauté de Bundung, quartier du grand Banjul, ils sont déjà nombreux à s'intéresser au projet d'Amadou, de quoi peut-être susciter de nouvelles vocations, à l'avenir.