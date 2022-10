Afrique Centrale: Ebola - En Ouganda, Museveni annonce des restrictions de déplacements et de sorties

Le président ougandais a annoncé samedi 15 octobre l'instauration d'un confinement pour deux districts pour limiter la propagation du virus Ebola dans les régions les plus affectées par l'épidémie.

Le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné samedi le confinement de deux districts à l'épicentre de l'épidémie d'Ebola en cours, avec interdiction des déplacements, couvre-feu et fermeture des marchés, bars et églises pour 21 jours.

" La dernière fois, je vous ai parlé de certaines personnes difficiles, qui mentent, qui détournent des corps de défunts, et qui se déplacent de districts en districts, incluant Kampala. Ces mouvements et tromperies n'ont pas changé, et le risque de propager Ebola dans d'autres parties du pays reste très élevé. Ebola est très contagieux et mortel, et s'attrape par toutes les méthodes dont on a parlé. Le virus affecte fortement l'économie et le secteur du tourisme. S'il n'est pas contrôlé correctement, il pourrait se propager au-delà de l'Ouganda. Les cas d'Ebola ont continué d'augmenter dans les communautés des districts de Mubende et de Kassanda. Compte tenu de la gravité du problème, pour éviter une plus grande propagation, et pour protéger les vies et les moyens de subsistance, le gouvernement, après une étude minutieuse, prend de nouvelles mesures et toutes ces mesures prennent effet immédiatement et dureront 21 jours ", a déclaré le chef de l'État.

Selon le ministère de la Santé, la fièvre hémorragique a causé la mort de 19 personnes et 58 cas ont été confirmés dans le pays depuis le signalement du premier malade, le 20 septembre.

Les autorités affirment que les cas sont concentrés dans les districts centraux de Mubende et Kassanda et que l'épidémie n'a pas atteint Kampala, la capitale de 1,5 million d'habitants, malgré les tests positifs au virus d'un couple dans la capitale.

Yoweri Museveni avait déjà ordonné aux guérisseurs traditionnels de cesser de s'occuper de malades, dans une tentative pour freiner la dissémination du virus, et à la police d'arrêter toute personne suspectée d'avoir contracté Ebola qui refuserait d'être mise à l'isolation.

La transmission humaine se fait par les liquides corporels, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées. Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, après une période d'incubation allant de 2 à 21 jours.