Afrique: L'Afrique francophone commence à intéresser le Royaume Uni

Le premier Forum britannique et francophone sur le commerce et l'investissement en Afrique occidentale et centrale aura lieu les 19 et 20 octobre à Londres.

Un sommet économique intergouvernemental associant le secteur privé organisé en partenariat avec UK Export Finance (Agence de crédit à l'export du Royaume Uni).

Des sessions plénières, des tables rondes géographiques et une série de réunions bilatérales sont organisées.

Les nombreux pays francophones d'Afrique occidentale et centrale ont été historiquement sous-représentés par l'industrie britannique et mal desservis par la couverture diplomatique. La tendance est en train de s'inverser avec l'adhésion en juin dernier du Togo et du Gabon au Commonwealth.

Huit pays africains* sont invités à cette rencontre.

Une session consacrée au Togo aura lieu le 19 octobre en présence des ministres du Commerce et de la Promotion de l'investissement.

Différentes thématiques seront abordées : infrastructures, agriculture, énergie, eau, éducation, services financiers ...

UK Export Finance organisera une autre rencontre économique le 17 novembre, toujours à Londres.

______

* Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, Sénégal et Togo