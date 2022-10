Egypte: Premier League - Liverpool et Salah font tomber le Manchester City de Haaland

Première défaite de cette saison 2022-2023 pour Manchester City. Opposés à Liverpool à Anfield, les Skyblues ont mordu la poussière, dimanche 16 octobre, lors de la 11e journée de Premier League. Un but plein de sang froid signé Mohamed Salah a fait la différence (1-0).

Les Reds relèvent la tête. À la peine en championnat, avec une piètre 11e place occupée au début de la 11e journée (deux victoires, quatre nuls et deux défaites), les hommes de Jürgen Klopp n'avaient plus gagné depuis le 31 août avant de recevoir le champion d'Angleterre, Manchester City, dimanche 16 octobre. Invaincus toutes compétitions confondues, détenteurs de la meilleure attaque de Premier League (33 réalisations), les Cityzens avaient de quoi faire peur aux vice-champions d'Europe.

Dans un stade d'Anfield surchauffé, les deux cadors anglais ont offert un spectacle fort plaisant, avec une équipe de Liverpool à la hauteur du défi imposé par l'armada de Manchester. À la pause, le score de 0-0 reflétait l'équilibre de la rencontre.

Après la pause, Liverpool a obtenu une occasion en or d'ouvrir le score via Mohamed Salah. Parti en contre, l'Égyptien s'est présenté seul face à Ederson, le gardien de Manchester City. Diogo Jota se trouvait à ses côtés, mais le Pharaon a décidé de tenter sa chance et a vu le portier adverse dévier d'un rien son tir (50e). Un échec fort dommageable à ce moment du match.

Salah ne se rate pas deux fois

Peu après, Phil Foden a assommé les Reds et Anfield en ouvrant le score, mais l'arbitre, aidé par la vidéo, a invalidé son but car au départ de l'action, Erling Haaland avait commis une faute sur Fabinho. Toujours 0-0 donc, dans cette rencontre jouée à 2 000 km/h.

Le choc a finalement basculé à un quart d'heure de son terme. Sur un long dégagement du gardien Alisson Becker, Joao Cancelo a manqué son intervention et Mohamed Salah en a profité pour contrôler le cuir et s'élancer seul pour un nouveau duel avec Ederson. Et cette fois, le n°11 du Liverpool FC s'est montré le plus adroit (76e). Cela faisait presque deux mois que l'attaquant était muet en Premier League. La semaine se termine bien pour lui, auteur d'un triplé mercredi en Ligue des champions.

Dans les dernières minutes, la température est montée sur le terrain et Jürgen Klopp, nerveux, a été exclu par l'arbitre, M. Anthony Taylor. Mais les filets n'ont plus tremblé. En dépit de ses efforts, Manchester City n'a pas refait surface. C'est un premier tournant dans cette saison de Premier League : battu, Man City reste à la 2e place (23 points) mais accuse désormais quatre longueurs de retard sur le leader, Arsenal (27 points).