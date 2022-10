Afrique: Faits concernant les équipes - Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer Mozambique 2022

MOZAMBIQUE

Surnom : Os Mambas

Palmarès : Finaliste de la CAN 2021

2022 : Qualifié en tant que pays hôte

Pour sa première participation à la phase finale, le Mozambique a terminé deuxième au Sénégal et espère faire mieux à domicile.

Le Mozambique a dominé sa poule avec trois victoires en 2021, puis a battu l'Ouganda 6-3 en demi-finale. Ils se sont inclinés 4-1 face au Sénégal en finale, mais ont tout de même réussi à décrocher leur billet pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2021, dont ils sont sortis au dès la phase de groupes.

Jouer à domicile devant leur public sera-t-il un avantage pour l'équipe qui a impressionné par ses techniques et ses joueurs de qualité comme Nelson Manuel ?

OUGANDA

Surnom : Sand Cranes

Palmarès : Demi-finalistes en 2021

Qualifications 2022 : L'Ouganda a éliminé les Comores grâce à des victoires de 5-2 (match aller) et 4-3 (match retour), soit un total de 9-5.

Actuellement classé 5e en Afrique et 36 dans le monde selon Beach Soccer Worldwide, l'Ouganda a commencé à mettre davantage l'accent sur le beach soccer en 2019 et donc leur amélioration au cours des trois dernières années - non aidée par COVID-19 - a été rapide.

Qualifiés pour leur première Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer au Sénégal l'année dernière, les Ougandais ont réussi à se qualifier pour le dernier carré. Comme ils ont répété l'exploit pour se qualifier pour l'édition de 2022 au Mozambique, les Sand Cranes seront impatients de remporter une médaille.

MADAGASCAR

Surnom : Barea

Palmarès : Vainqueurs de la CAN de Beach Soccer en 2015, 5ème en 2016 et 2018.

Qualifications 2022 : Madagascar a battu les Seychelles 5-2 (match aller) et 6-2 (match retour), soit un total de 11-4.

En 2015, Madagascar a réalisé l'exploit de battre le Sénégal lors de la CAN de Beach Soccer qui s'est tenue au complexe sportif de Roche Caiman, aux Seychelles, lors de la loterie des tirs au but (2-1), après le match nul 1-1 de la période réglementaire. Depuis lors,

Pour se qualifier pour l'événement de Vilankulo, Madagascar a battu les Seychelles, hôtes de la CAN de Beach Soccer 2015.

SENEGAL

Surnom : Lions de la Teranga

Palmarès : Vainqueurs de trois CANs de Beach Soccer successives (2016, 2018 et 2021). Ils ont accueilli et remporté la dernière CAN de Beach Soccer dans la station balnéaire de Saly Portudal.

Qualifications 2022 : ils ont battu le Cameroun avec des victoires de 9-1 (aller) et 7-3 (retour), pour un score cumulé de 16-4.

Après la chute spectaculaire de 2015, les Lions de la Teranga ont prouvé que ce n'était qu'un simple accident de parcours. Les Sénégalais ont remporté le titre l'année suivante (2016), leur premier titre officiel de Beach Soccer AFCON aux dépens du Nigeria, et ce sur une victoire 8-4.

Pour le dernier titre remporté en 2021 à domicile, ils ont battu le Mozambique 4-1 et se sont qualifiés par la même occasion pour la Coupe du Monde en Russie.

Le joueur Raoul Mendy s'est distingué lors du dernier tournoi et a fait forte impression lors de la Coupe du monde en Russie.

MALAWI

Surnom : Flammes

Palmarès : Il s'agira de leur première participation à la phase finale de la CAN de Beach Soccer.

Qualifications 2022 : Les Malawites se sont imposés 3-2 à domicile et ont perdu 6-5 à l'extérieur contre la Tanzanie.

C'est la première fois de son histoire que le Malawi participe à la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer. Pour se qualifier pour l'événement de Vilankulo, les Malawites se sont imposés 3-2 à domicile et ont perdu 6-5 en Tanzanie. La différence s'est faite au nombre de buts marqués à l'extérieur.

Cependant, leurs attentes sont élevées pour leur première apparition dans le tournoi continental. Pourront-ils créer la surprise ?

MAROC

Surnom : Lions de l'Atlas

Palmarès : Troisième au Sénégal, ils se sont qualifiés pour leur cinquième AFCON de Beach Soccer consécutive.

Qualifications 2022 : Le Maroc s'est incliné 6-7 face à la Côte d'Ivoire lors du match aller et s'est imposé 3-0 au retour, pour un score cumulé de 9-7

Le Maroc a beaucoup investi dans ce sport et tentera de décrocher son premier titre. C'est l'une des équipes les plus expérimentées de la compétition, ayant fait des apparitions depuis la création du tournoi en 2015 et ayant terminé troisième en 2021. Les adversaires du Maroc dans le groupe A seront le Mozambique, pays hôte, et le Malawi. Les attentes sont très élevées après s'être offert les services de Ngalla Sylla, l'ex-entraineur expérimenté des Lions sénégalais.

EGYPTE

Surnom : Les Pharaons

Palmarès : Médaillés de bronze en 2016 et 2018,

Qualifications pour 2022 : Ils ont battu le Ghana pour se qualifier par un seul but d'écart.

L'Égypte a dominé le Ghana par une différence d'un but au bout des deux manches. Au match aller, le Ghana s'est imposé 6-5, et au match retour, c'est l'Égypte qui s'est imposée par deux buts d'écart, 7-5, pour assurer sa qualification.

Hôtes de la CAN de Beach Soccer 2018, les Pharaons sont réguliers au plus haut niveau du jeu.