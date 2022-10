Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Octobre 2022

Burkina Faso : Après Roch Kaboré- Le capitaine Ibrahim Traoré au mémorial Thomas Sankara

Après Roch Kaboré, le capitaine Ibrahim Traoré est le 2e président du Faso à déposer une gerbe au mémorial Thomas Sankara. Au lendemain de sa désignation comme président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré a pris part, samedi 15 octobre 2022 à Ouagadougou, à la commémoration du 35e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution burkinabè. A l'occasion, le capitaine Traoré, 34ans, a déposé une gerbe en la mémoire de son devancier et de ses douze compagnons assassinés, il y a 35 ans jour pour jour. Il a ensuite reçu le « flambeau de la révolution » de Thomas Sankara. (Source : Rfi)

Niger : Éradication de la poliomyélite – Niamey s’engage en faveur de la vaccination

A l’occasion du premier forum national sur la vaccination et l’éradication de la polio au Niger qui s’est tenu du 12 au 13 Octobre 2022, le gouvernement s’est dit totalement mobilisé en faveur de la vaccination « dont il restera champion ». Placé sous la présidence effective du Président de la république Sem. Mohamed Bazoum, ce premier Forum National sur la Vaccination et l’Eradication de la Polio au Niger est organisé par le gouvernement avec l'appui des partenaires dont l'Organisation Mondiale de la Santé, l’Unicef, Gavi, l’Alliance du Vaccin, la Fondation Bill et Melinda Gates etc…( Source : aniamey.com)

Benin : Drame du Cnhua- Les auteurs présumés en détention provisoire

Suite au décès de 4 patients au service de réanimation, 02 agents de la division électricité du Centre national hospitalier universitaire (Cnhua) et 02 électricien de la société prestataire en charge de la gestion du générateur d’oxygène, ont été placés en détention provisoire le vendredi 14 octobre 2022. Le drame serait survenu après une coupure d’électricité. Après leur présentation au Procureur de la République par les enquêteurs, le chef de la division électricité du Cnhu, l’un de ses collaborateurs et 02 électriciens de la société en charge du générateur d’oxygène du service de réanimation, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour « homicide involontaire » et seront fixés sur leur sort le 25 octobre prochain. (Source : acotonou.com)

Sénégal : Partis politiques- Ousmane Sonko donne de la voix

Ousmane Sonko a fait une déclaration ce samedi, pour notamment annoncer le démarrage de sa tournée nationale appelée « Nemekou Tour ». Ce sera ce dimanche à Mbour. Le leader de Pastef, élu ce samedi à la tête de l’Association des Elus du Sénégal, a exhorté ses camarades et sympathisants à ne pas se laisser car, « il ne nous reste que 16 mois, pour atteindre l’objectif ».(Source : senegaalnet.com)

Sénégal : Sécurité aérienne- Conseil des ministres des pays de l’Asecna ce lundi à Dakar

En principe, un Conseil des ministres des pays membres de l’Agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar(Asecna),est prévue le 17 octobre à Dakar. Ce pour se pencher sur la situation de la structure. L'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (Usycaa) a demandé, le vendredi 14 Octobre 2022, à Dakar, aux ministres des Transports aériens des pays membres de l'Asecna de trouver des solutions à sa plateforme revendicative. (Source : Apa)

Côte d’Ivoire : Il conduisait un autocar avec un câble- Le ministre le met aux arrêts

Le minicar de transport immatriculé 2026GF01, opérant sur la ligne Yopougon Sable-Yopougon Koweït, a été intercepté par la Police Spéciale de la Sécurité Routière, récemment. Sur dénonciation d’un usager, il a été constaté que le conducteur de ce véhicule utilisait un simple câble en lieu et place de l’accélérateur. Face à cet acte qui met la vie des usagers en danger, le Ministre des Transports a instruit la Pssr, à l’effet d’immobiliser le véhicule et procéder à l’interpellation du conducteur et du propriétaire, pour mise en danger d’autrui. Une enquête est ouverte à cet effet. (Source : Fratmat.info)

Togo : Développement des Tics- Eyadema présente les ambitions de son pays

Aux Assemblées annuelles 2022 des institutions de Bretton Woods, F. Gnassingbé a partagé l’expérience togolaise de projet de digitalisation, Togo Digital 2025 qui a mobilisé d’importants investissements pour la réalisation d’infrastructures numériques des plus modernes. Le numérique s’impose aujourd’hui comme l’un des secteurs porteurs qui offrent de grandes opportunités de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté. (Source : alome.com)

Guinée : Lutte contre la corruption- Doumbouya toujours au front

Comment relancer l’économie guinéenne dès 2023 ? La question préoccupe le Gouvernement qui peaufine déjà un plan pour relancer la machine économique, grippée par des crises multiformes ces dernières années. Corruption à grande ampleur, troubles sociopolitiques, inflation, crises sanitaires, guerre russo-ukrainienne, effets induits du coup d’Etat et sanctions qui en ont découlé…voilà un cocktail de difficultés qui a durement impacté l’économie du pays. En 2022, l'Etat a été confronté par une baisse de ses prévisions de recettes douanières, conséquence de la réduction du volume des importations.(Source :africaguinee.com)

Rdc : Coopération- Kinhasa, on attend davantage de la Chine

Le congrès du Parti communiste chinois s'ouvre ce dimanche 16 octobre à Pékin. En Rdc, la semaine était consacrée au demi-siècle des relations Chine-Rdc avec comme thème : « 50 ans d’amitié et de coopération sino-congolaises et perspectives de partenariat gagnant-gagnant ». Comment est perçu ce partenariat ? Dans tous les discours publics, les autorités chinoises et congolaises louent les relations entre les deux pays. Cependant à Kinshasa, beaucoup estiment que les partenaires chinois peuvent faire mieux. (Source : Rfi)

Tchad : Nouveau gouvernement- Sa composition diversement appréciée

Au Tchad, deux jours après la formation du gouvernement à l’issue du dialogue national inclusif et souverain, la composition de l’équipe est diversement appréciée par les acteurs politiques. Au Tchad, l’équipe nouvellement formée de 44 membres dont 14 femmes aura pour mission de conduire le pays à des élections d’ici 24 mois sous la conduite du Premier ministre, Saleh Kebzabo. (Source : Rfi)

Centrafrique : Lutte contre les discriminations- Une loi plus protectrice pour les personnes séropositives

La République centrafricaine vient de se doter d'une nouvelle loi sur les droits des personnes vivant avec le Vih/Sida. Elle a été adoptée le 6 octobre à l'unanimité par les députés de l'Assemblée nationale. Les associations demandaient de longue date une révision de la loi de 2006. Elles ont donc salué ce texte comme une avancée, car il élargit les moyens de prévention et pénalise les discriminations contre les personnes séropositives. (Source : Rfi)

Gabon : Filière bois -Un accord pour accroître les investissements

Un accord de partenariat stratégique entre le Gabon et le Conseil des entreprises de l’investissement du Commonwealth a été conclu jeudi 13 octobre à Libreville à l’occasion de l’audience que le président, Ali Bongo Ondimba a accordé au président du Conseil des entreprises de l’investissement, Jonathan Peter Marland. Selon les informations de la présidence gabonaise, à l’occasion d’une audience avec Jonathan Peter Marland, président du Conseil des entreprises et de l’investissement du Commonwealth, le 13 octobre à Libreville, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba a signé « un accord de partenariat stratégique » pour accroître les investissements du Commonwealth dans la filière locale du bois.(Source : alibreville.com)