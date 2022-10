Ile Maurice: Drame humain - Eliakim, quatre ans, meurt après avoir avalé de la méthadone

Au domicile de cette famille de Roche-Bois, c'est l'incompréhension totale. Une atmosphère lourde de colère est déchirée de cris et de pleurs. Ce petit de quatre ans, est décédé vendredi matin après son admission en urgence à l'hôpital quelques heures avant ayant accidentellement avalé de la méthadone. Dès lors, les questions se bousculent. Comment cette fiole s'est retrouvée au domicile de l'enfant alors que selon les règlements, ce substitut à la drogue doit être pris sur place ?

Lorsque, le père d'Eliakim rentre chez lui vers 17 h 45 jeudi, il voit son fils en train de jouer avec une fiole au bouchon blanc dans la cour. L'enfant est calme et tranquille. Le père entre donc dans la maison pour préparer le dîner. De temps en temps, il sort jeter un coup d'œil rapide sur le petit. Rien d'anormal. Puis, l'enfant part chez un proche qui habite la maison d'à côté. C'est là que les choses vont se gâter. Eliakim tombe et un membre de la famille le ramène chez lui.

Au début, le père croit que c'est une petite chute sans gravité. Mais il commence à entendre des gémissements. En prêtant attention, il constate que l'enfant est dans un état second et qu'il a la langue pâteuse. Puis l'enfant convulse. En s'approchant, le père constate qu'une odeur de médicament émane de la bouche de son fils. "So frer dir mwa mo krwar li'nn bwar metadonn." Paniqué, le père le transporte à l'hôpital où les médecins l'examinent avant de lui faire un lavage d'estomac. Eliakim est toujours mal en point lorsqu'il est admis en salle.

Le père de six enfants ne ferme pas l'œil de la nuit. Il n'arrête pas de penser à son petit et vers 3 heures, lorsque son épouse l'appelle pour lui dire que l'état de santé du petit empire, il enfourche sa moto pour se rendre à l'hôpital. Sur place, il tombe des nues en apprenant que son benjamin a déjà rendu l'âme. Son autopsie devait attribuer son décès à un œdème pulmonaire aigu et des prélèvements ont été envoyés au laboratoire pour des tests toxicologiques.

Sollicité, un préposé du ministre de la Santé et du Bien-Être explique que le ministre Kailesh Jagutpal se dit attristé par ce décès. Il affirme que les analyses toxicologiques du Forensic Science Laboratory détermineront si l'enfant a ingurgité de la méthadone par accident.

Le ministre affirme par ailleurs que la méthadone est un traitement pour soigner les toxicomanes et qu'il est malheureux que certains en profitent pour faire du trafic malgré les mesures de sécurité mises en place. Il présente ses sympathies à la famille endeuillée et promet de suivre cette affaire de près.

Chez les proches, l'émotion est à son comble. Ruth, la mère du petit, ne cesse de se poser des questions. Son petit dernier était tellement jovial et plein de vie qu'elle a tout le mal du monde à accepter ce départ. Elle était absente lorsque l'incident s'est produit. C'est son autre fils qui lui a raconté ce qui s'est passé. Elle en veut aussi à son père, car si ce dernier n'avait pas ramené la méthadone à la maison, rien de tout cela ne se serait produit.

Cette question est aussi sur les lèvres des proches présents. "Metadonn la bizin pran dan lakour station sa. Bizin aval li devant enn infirmie ek bizin ena prezans lapolis. Kouma ena inn kapav amenn sa lakaz ? Ena enn mankman parla", fustigent-ils. En effet, le trafic de méthadone perdure depuis des années. Certains toxicomanes gardent la méthadone dans leur bouche pour la revendre par la suite. Une dose de methabave coûte environ Rs 500.

Les funérailles du petit Eliakim ont eu lieu hier. Quant au grand-père du petit, il a été arrêté, hier, par les hommes du détective Lullith de la Criminal Investigation Division de Port-Louis Nord. Il a avoué que le flacon lui appartient et devrait comparaître à la Bail & Remand Court, aujourd'hui. L'enquête est menée par la CID de Port Louis Nord et la Field Intelligence office.