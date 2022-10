Ile Maurice: Port-Louis - Un trentenaire viole une handicapée

Une jeune fille de 11 ans, handicapée mentale, a été abusée par son voisin. Ce dernier a été arrêté par la police et il nie les faits. Le trentenaire a été placé en détention et a comparu en cour vendredi dernier sous une charge de "causing child to be sexually abused". La police a objecté à sa remise en liberté.

Leur relation était basée sur de la confiance. Chaque matin, la mère de la victime la déposait chez ce voisin, pour que ce dernier l'aide à prendre le bus de l'école spécialisée que fréquente la fillette. Mais jeudi, en rentrant de l'école, la victime devait tout raconter à sa mère : "... fer malelve ek moi."

Choquée, la mère devait lui poser plus de questions et la petite devait expliquer qu'elle a été abusée à plusieurs reprises. Sentant son monde s'écrouler, la mère, âgée de 49 ans, a conduit sa fille au poste de police pour porter plainte. La victime a été conduite à l'hôpital le même jour et elle a été examinée par un médecin légiste, suivant le protocole.