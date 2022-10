Maroc: Le discours royal assure la trajectoire du peuple marocain sur deux préoccupations de premier plan (personnalités nigérianes)

Abuja — Le discours adressé vendredi par SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11ème législature assure la trajectoire du peuple marocain sur deux préoccupations de premier plan, a indiqué Charles Nicholas, coordinateur international du Sommet économique international des chefs d'entreprises (ICES).

Il s'agit de la question de l'eau et ses défis pressants ainsi que la promotion de l'investissement et l'agenda pour lever 550 milliards de dirhams pour l'investissement et créer 500.000 emplois entre 2022 et 2026 pour le peuple marocain, a précisé M. Nicholas dans une déclaration à la MAP.

En se concentrant sur la partie investissement, l'une des préoccupations de SM le Roi, a-t-il ajouté, il est clair que le gouvernement seul ne peut pas atteindre cet objectif sans la pleine participation du secteur privé et des investisseurs locaux et internationaux, d'où la nécessité de promouvoir le partenariat et les opportunités d'investissement pour que les investisseurs voient en le Maroc une destination d'investissement dans la région de l'Afrique du Nord.

Le Maroc possède l'une des attractions les plus uniques en Afrique du Nord en termes d'avantages sociaux et économiques, ainsi qu'un bon emplacement touristique comme moyen d'investissement, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, la fondatrice de "The Global WoManity Initiative", Eunice Thomas, a salué, dans une déclaration similaire, "le discours très réactif de SM le Roi Mohammed VI devant le parlement".

Mme Thomas s'est également félicitée des efforts déployés jusqu'à présent par le Souverain et le gouvernement marocain pour relever le défi existentiel du secteur de l'eau au Maroc.

Au sujet des investissements soulevé par SM le Roi, elle a fait savoir que le financement des petites, moyennes et grandes entreprises augmentera les opportunités d'investissement, et que l'engagement des femmes et des jeunes favorisera le développement et la croissance au Maroc et en Afrique dans son ensemble.