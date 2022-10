Ile Maurice: Métro Express - Entre bousculade, excitation et découverte

C'est la nouveauté incontournable depuis son entrée lundi en mode full opération. Mais le Métro Express est devenu en une semaine l'ami des voyageurs et l'ennemi des automobilistes vacoassiens. Comme ces milliers de passagers, nous nous sommes laissé tenter par une aventure en métro. Embarquez dans le wagon, spéciale route... Curepipe - Port-Louis, sans oublier le retour.

7 h 08. C'est le 'rush' sur la plateforme de Curepipe Central. Dans moins de deux minutes, le métro va se diriger vers Port-Louis. On se bouscule pour les rares places assises. Ouf ! L'on a pu avoir une petite place. Le chauffeur informe que les portes vont se fermer pour le départ. Moins de trois minutes, premier arrêt à Curepipe Nord. Une cinquantaine de personnes s'engouffre dans le tram. Agrippez-vous aux barres jaunes car "le métro peut s'arrêter brusquement", informe la voix pré-enregistrée. À Floréal, des passagers foncent vers les espaces vides.

On ne peut s'empêcher de scruter sa montre pour avoir si les 45 minutes du trajet seront respectées. Mais, 15 minutes après le départ de Curepipe, on est déjà à Trianon. Voir défiler le paysage met un peu de baume au cœur car on sent qu'on arrivera à l'heure dans la capitale. À Quatre-Bornes, Rose-Hill, ou encore Coromandel, l'on constate des voyageurs déjà blindés ; cela fait plusieurs mois qu'ils empruntent ce moyen de transport rapide. Et bingo, à 8 h 05, le métro arrive au Caudan. Parcours réussi dans les temps...

Au retour, toute une autre histoire. À midi, le métro est bondé depuis le Caudan. Arrêt après arrêt, même scénario avec des retraités et des collégiens. Passé Quatre-Bornes, le flot diminue jusqu'à Vacoas - jour de foire - et on se précipite vers le wagon, bousculant même des personnes âgées. C'est coller-serrer jusqu'à la ville Lumière, où il faut jouer des coudes pour affronter ceux qui poussent pour entrer. En tout cas, la nouvelle voie Curepipe - Port-Louis aura fait une entrée... fracassante.