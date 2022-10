Ile Maurice: Malvoyante et invalide à 32 ans - Son époux sollicite de l'aide pour s'en occuper

Vanessa Nunkoo n'a que 32 ans et du jour au lendemain, sa vie a basculé et la maladie a pris le dessus. "Diabétique depuis l'âge de 13 ans, elle a suivi tous ses traitements mais son état a empiré avec le temps. Depuis un an, elle ne peut plus tenir sur ses deux jambes", explique son époux Valentin Nunkoo, 34 ans.

Ce dernier qui travaillait à son compte, a dû tout laisser pour s'occuper de son épouse, dont l'état s'est aggravé depuis quatre mois. "Vanessa a perdu la vue et ne voit que des ombres.

Les médecins ne savent pas encore si c'est lié directement au diabète et si on peut y remédier par une opération ou un autre traitement. Il lui faut passer encore des tests."

Valentin doit lui donner son bain et être constamment à ses côtés. Comme il ne travaille plus, les finances sont dans le rouge. "Nou ena loye, manze, kous, linzet, etc. Nou pa pe kapav zwenn le de bout ek a par moi li pena personn pou get li. Monn fer demars depi six moi pou gagn enn pension invalid pou li me ziska ler pann gagn répons", confie Valentin Nunkoo.

Cette situation est extrêmement difficile pour lui surtout que faute d'argent, il n'arrive pas à l'emmener pour commencer un nouveau traitement des yeux à l'hôpital de Moka, non plus. "On est obligé de prendre un taxi pour aller et retourner et ce n'est pas donné."

Pour Valentin Nunkoo, toute aide serait appréciée. "Que ce soient des denrées alimentaires, des couches pour adultes ou une aide financière, nous acceptons tout. Le principal est que Vanessa puisse se sentir bien..."