Maroc: Le discours royal fixe "les nouveaux déterminants" du développement socio-économique (Universitaire)

Casablanca — Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, prononcé au parlement à l'occasion de l'ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, fixe "les nouveaux déterminants" du développement socio-économique du Royaume, a indiqué le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïn Sebaa, Driss Abbadi.

La problématique de l'eau et les questions liées à l'investissement sont les deux axes "les plus décisifs et essentiels" pour les perspectives de développement économique et social futures du Maroc, a précisé M. Abbadi dans une déclaration à la MAP, notant que ces deux axes "névralgiques" concernent en premier lieu les secteurs de l'agriculture et de l'industrie sous toutes ses formes.

Et de poursuivre que SM le Roi a mis le point sur la question centrale de l'eau sur laquelle repose, en premier lieu, le secteur agricole et la société rurale, et dont l'optimisation et la gestion efficace contribueraient à booster l'ensemble des activités du monde rural.

Par ailleurs, le Souverain a de nouveau mis l'accent sur la promotion de l'investissement, incitant l'ensemble des parties prenantes publiques et privées à mettre en œuvre l'ensemble des efforts pour promouvoir davantage l'attractivité du Royaume, a ajouté M. Abbadi, notant que SM le Roi a insisté également sur le déploiement régional de la stratégie de l'investissement.