Maroc: Le premier salon provincial de l'édition et du livre d'Essaouira, du 17 au 23 octobre

Essaouira — La première édition du salon provincial de l'édition et du livre d'Essaouira se tiendra, du 17 au 23 octobre, sous le thème "La créativité dans la cité de l'ouverture et de la diversité", ont annoncé les organisateurs.

Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), cette manifestation traduit la volonté du ministère de consolider et de diffuser à une large échelle la culture du livre parmi les différentes catégories de la société, et de faire la lumière sur les dernières publications littéraires et artistiques, ce qui contribuera à jeter des passerelles entre les écrivains et auteurs marocains et le grand public intéressé par la chose culturelle, ont-ils précisé dans un communiqué.

Cette édition connaîtra la participation de 26 maisons d'édition présentant les dernières publications, a relevé la même source, ajoutant que ce salon sera également l'occasion pour la signature de nouveaux ouvrages par une pléiade d'auteurs ayant contribué à l'enrichissement de la scène culturelle avec leurs publications (recueils, romans et études critiques).

Au menu figure aussi deux expositions d'art plastique, dont la première initiée sous le thème "Derrière les traces et les symboles" et dédiée à la mémoire de feu l'artiste Hussein El Miloudi, alors que la seconde, consacrée aux Juifs du Maroc et d'Andalousie, aura pour thème "L'affluent hébreu dans la culture marocaine".

L'ordre du jour prévoit, en outre, des conférences qui seront animées par un parterre de professeurs et de chercheurs sous les thèmes : "Essaouira, un espace imaginaire pour autrui", "l'industrie du livre entre défis du numérique et du papier", et "Rzoun et Tandamat : un patrimoine immatériel authentique".

Les organisateurs ont également prévu des ateliers de formation, encadrés par un groupe d'artistes vétérans sur "la calligraphie arabe", "la jeunesse et la consommation numérique et culturelle", "les arts plastiques", "la formation d'acteur" et sur "le conte", ainsi que d'autres ateliers pédagogiques autour du patrimoine (mosaïque, poterie,... ) destinés aux enfants.

En consécration de la culture de la reconnaissance, un hommage sera par ailleurs rendu, avec à l'appui de témoignages, à des figures disparues récemment et qui ont marqué la scène culturelle marocaine, à savoir Haj Ahmed Souhoum, Haj Houssein Boufous, Haj Mahmoud Mana, Mohamed Abou Nacer, Abdelfattah Ichkhakh et Houssein Miloudi, a noté le communiqué, avant de conclure que cette édition se déroulera en présence d'invités d'honneur dont les créateurs Hassan Mouden et Noureddine Dirar.