Maroc: Le Discours Royal, une feuille de route pour traiter la crise de l'eau (politologue)

Guelmim — Le discours royal addressé, vendredi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux membres du Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 11ème législature, est une feuille de route pour s'atteler à la problématique des ressources hydriques au Maroc, a indiqué le politologue Boubker Ounghir.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ounghir a fait observer que le discours royal comprend des éléments de grande importance qui se veulent une feuille de route pour traiter les questions et les problématiques majeures que connaît le pays, y compris celle du stress hydrique, dans le contexte de la crise de l'eau engendrée par la baisse des retenues des barrages, le rareté des précipitations et la succession des années de sécheresse.

M. Ounghir a ajouté que Sa Majesté a donné Ses Hautes instructions pour plancher sur la problématique du stress hydrique avec toute l'attention et l'intérêt nécessaires, de réfléchir à des solutions alternatives et de mettre en place des politiques publiques efficaces permettant de réduire les incidences de la sécheresse et faire face à la pénurie d'eau.

Le politologue a relevé que le discours royal souligne également la nécessité de développer les investissements publics et privés et de fédérer les efforts de l'ensemble des acteurs pour simplifier les procédures d'investissement et de tirer partie de l'investissement, notamment en ce qui concerne la création d'emplois et l'accélération de la croissance économique.

Il a en outre relevé que le discours royal appelle à promouvoir l'investissement et à créer des conditions aux investisseurs à travers la consécration des principes de la bonne gouvernance territoriale, de la transparence et de la simplification des procédures administratives.