Mali: Ajaccio - Youssouf Koné revient sur ses déboires à Lyon

Arrivé à l'Olympique Lyonnais en 2019, Youssouf Koné n'a pas eu ce qu'il espérait. Peu utilisé puis prêté à Elche, Hatayspor et Troyes, le Malien s'est posé à l'AC Ajaccio.

Toutefois, la façon dont il a été traité par les dirigeants de l'OL ne lui a pas plu du tout. Dans un entre avec le journal Corse-Matin, il est revenu sur le sujet.

" J'ai été écarté plusieurs fois après une petite blessure. À mon retour, je n'ai plus fait partie des plans du coach. A Lyon, c'est une grosse entorse à la cheville gauche qui a changé les choses. Je crois qu'on ne m'a pas donné ma chance ", a déploré Koné.

Le Malien a par ailleurs évoqué l'été dernier notamment sa reprise avec Lyon.

" J'avais repris avec Lyon et fait cinq premiers jours avec l'équipe professionnelle. Et puis, on m'a mis à la cave juste après. Je me suis alors entraîné avec la réserve. Ensuite, durant la préparation, j'ai ressenti une douleur à un tibia. Je n'ai pas pu continuer à 100 % et j'ai pris le temps de me soigner. Dans les derniers jours du mercato, on m'a écarté et je me suis entraîné seul. C'était très compliqué ", a-t-il fait savoir.