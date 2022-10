Soudan: Ministère des AE présente ses condoléances au Venezuela sur les victimes des inondations

Khartoum — Le Ministère des Affaires Etrangères de la République du Soudan a exprimé ses sincères condoléances au gouvernement de la République Bolivarienne du Venezuela et aux familles des victimes et des personnes disparues à la suite des pluies torrentielles et des inondations qui ont frappé récemment la ville de Las Tejerias et des parties éparses du Venezuela récemment.

Tout en exprimant sa sympathie envers les victimes et les personnes disparues, le ministère souhaite une récupération rapide aux blessés et à la République Bolivarienne amie du Venezuela, la sécurité, la stabilité et la prospérité.